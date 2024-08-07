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美情報圈報告拜登／伊朗、真主黨將襲以 估2波攻擊

聯合報／ 編譯徐榆涵高詣軒／綜合報導
從黎巴嫩南部發射的火箭，四日在以色列北部上空被以國鐵穹防空系統攔截。（法新社）
從黎巴嫩南部發射的火箭，四日在以色列北部上空被以國鐵穹防空系統攔截。（法新社）

美國新聞網站Axios報導，三名美國官員透露，美國國安團隊五日向總統拜登和副總統賀錦麗說，還不清楚伊朗和黎巴嫩武裝團體真主黨可能攻擊以色列的時間，具體襲擊內容也不明。不過拜登被告知，美國情報圈預計的情境牽涉兩波攻勢，一波來自真主黨，另一波來自伊朗和其他代理人團體。

美國官員說，情報圈還未釐清哪一方會先攻擊或將發動何種攻擊。一名官員說，情報指出，伊朗和真主黨對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖哈尼雅和真主黨指揮官遭擊殺的「回應」還在發展當中，雙方都還未敲定確切行動。

拜登也在五日的白宮戰情室會議中，獲悉在伊拉克的數名美軍當天遭親伊朗武裝分子火箭攻擊而重傷的最新消息。

一名官員說，五角大廈預計，未來幾天親伊朗民兵將對駐中東美軍發動更多攻擊。該官員強調，近期中東局勢日益緊張，當地民兵發覺，相較此前幾個月，伊朗如今較不會約束民兵團體攻擊美軍。

美國官員說，拜登已告知其團隊與以色列盡可能密切合作，在伊朗發動報復攻擊前協調防務作業。

美軍中央司令部司令庫里拉五日到訪以色列，與以國國防部長葛朗特討論防衛活動協調、如何擴展應對伊朗及其代理人的國際聯盟。庫里拉並和以軍參謀總長哈勒維商討在中東的共同準備作業，以回應區域威脅。

拜登政府官員說，他們正動員外交壓力施壓伊朗和真主黨，盡可能限縮報復行動。

一名知情人士透露，美國國務卿布林肯五日在通話中敦促卡達總理穆罕默德對伊朗、真主黨施壓，讓局勢降溫。美國國務院發言人米勒五日也說，拜登政府已向伊朗表明，若以色列遇襲美國將協防。他說，不認為這類攻擊無法避免，美方也正試圖避免。

伊朗外交部五日表示，伊朗不希望加劇地區緊張局勢，但必須就哈瑪斯領袖哈尼雅遇刺一事「懲罰」以色列。伊朗外交部發言人強調，伊朗的反擊行動「不可避免」，需要進行威懾來防止以色列再度進行類似行動，以保障地區的穩定與安全。

伊朗表示，以色列的暗殺行為嚴重違反國際法，伊朗有權在國際法框架內懲罰以色列，同時呼籲美國應停止支持以色列。

以色列 伊朗 美國

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