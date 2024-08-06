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中東緊張局勢升溫 日韓籲公民：儘速離開黎巴嫩、以色列

中央社／ 東京/首爾6日綜合外電報導

由於中東緊張局勢升級，日本外務省今天發布旅遊警示，敦促公民勿前往以色列；韓國外交部同日也「強烈建議」在黎巴嫩及以色列的國民儘快離開這兩國。

路透社報導，韓國外交部發言人李在雄表示，這項旅遊警示是在與伊朗結盟的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）最高階軍事指揮官舒庫爾（FuadShukr）以及巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）雙雙遇害後發布。

李在雄在記者會上表示：「韓國政府…希望緩和緊張局勢的外交努力不會中止，如停火與釋放人質談判。」

根據韓國外交部，截至今天，共有超過500位韓國公民住在以色列，還有約120人身在黎巴嫩。

日本外務省昨天也敦促在黎巴嫩的日本公民離境。

以色列 旅遊警示 日本 真主黨 黎巴嫩

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