加薩走廊停火談判陷僵局 不滿尼坦雅胡聲浪日增

加薩走廊停火談判出現變數，危機恐急遽惡化成為對伊朗的戰爭之際，3名以色列官員表示，總理尼坦雅胡處理談判的手法引發國內外不滿。

路透社報導，有席捲全中東風險的這場危機正在不斷升級，停火協議可能有助化解。然而，以色列媒體3日接獲爆料，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與以色列國防機構間針對這項協議意見分歧，已到劍拔弩張的程度，在公開場合和私底下都成為話題。

包括一名談判團隊成員和兩位熟知談判情況人士，這3名以色列官員過去4週不約而同針對政治權謀如何在給達成協議扯後腿表達憂心。

其中一位官員4日告訴路透社：「感覺總理在避免針對這項協議作出決定，並沒有予以全力推動。」

尼坦雅胡的極右翼聯盟中有一些夥伴已經揚言，若戰爭在巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）遭到擊潰之前就結束，將會危及政府穩定。

華府5月提出的架構本已取得各方共識，在美國、埃及和卡達努力之下，以色列和哈瑪斯7月間儼然出現達成協議的態勢。但是在以色列提出新條件後，談判自此幾乎陷入停頓。

華府所提架構涵蓋3個階段，其中第一階段尋求停火6週，並且釋放女性、年長與受傷的人質，以換取被以色列關押的數以百計巴勒斯坦囚犯。

不過消息人士告訴路透社，以色列新增於開始停火時對重返加薩北部的巴勒斯坦人進行檢查的條件，成為談判的一大癥結。