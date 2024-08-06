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伊朗何時報復以色列？川普驚爆「將在今晚動手」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國前總統川普5日驚爆，伊朗將於今晚對以色列復仇。路透
美國前總統川普5日驚爆，伊朗將於今晚對以色列復仇。路透

伊朗誓言就哈瑪斯首腦哈尼雅遇刺一事報復以色列中東緊張局勢一觸即發，美國前總統川普5日則預測，「伊朗將在今晚動手」，但未說明相關細節。

紐約郵報報導，川普5日在與電玩實況主、網紅羅斯（Adin Ross）直播聊天時，突然爆料伊朗可能對以色列發動攻擊，稱「我聽說伊朗將對以色列發動攻擊，他們今晚就會遭到攻擊，我現在就能告訴你」，但未透露他的消息來源。

川普指出，「我並非透過機密或任何類似管道獲得消息，但我聽說以色列今晚將會遭到攻擊」，並強調「如果我是總統，根本不會有人談論這件事，因為這根本不會發生」。

川普發表此番言論之際，中東緊張局勢持續升級，主因是哈瑪斯首腦哈尼雅和黎巴嫩真主黨的最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）近日相繼遭到殺害，以色列被視為幕後黑手，美國國務卿布林肯評估，伊朗恐在24至48小時內發動報復。

中東 以色列 伊朗 川普 布林肯

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