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哈瑪斯去年突襲以色列 聯合國：9名職員可能涉入

中央社／ 紐約聯合國總部5日綜合外電報導
圖為哈瑪斯戰士。(美聯社)
圖為哈瑪斯戰士。(美聯社)

聯合國今天表示，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）9名職員「可能涉入」哈瑪斯去年10月7日突襲以色列南部的行動，而這幾人已被開除。

法新社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月突襲以色列後，雙方在加薩走廊（Gaza Strip）爆發戰爭。

聯合國副發言人哈克（Farhan Haq）說：「我們掌握充分的資訊足以採取目前的行動，也就是說，解僱這9人。」

哈克表示，聯合國將必須評估進一步措施，以「充分證實」這些指控。

以色列今年稍早指控19名UNRWA職員可能涉入哈瑪斯突襲以色列的行動，聯合國的內部監督事務辦公室（Office of Internal Oversight Services, OIOS）對此結束調查後，哈克發出聲明。

哈克在聲明中說：「其中1個案例，OIOS沒有證據足以證實這名職員涉入；其他9個案例，OIOS取得的證據無法充分證明這些職員涉入。」

哈克也說明，但在另外其他9個案例中，「OIOS取得的證據指出，這些UNRWA職員可能涉入10月7日的武裝攻擊事件」。

UNRWA負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）也發布聲明表示，這些人「無法為UNRWA工作」。拉扎里尼也堅稱職員必須尊重UNRWA政策，堅持「中立的人道主義原則」。

以色列軍方發言人修夏尼（Nadav Shoshani）隨後批評UNRWA「墮落到新低點」。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦 聯合國

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