快訊

奧運羽球／拿金牌後終於可以刮鬍子了！李洋IG分享燦笑帥照

獨／爸爸去年持鎚敲死母欲殺他…兒今上大學寫信給父：願意原諒

要回家了！陳玉珍明接胡姓釣客返鄉 地方人士曝返程等接應細節

聯合國專家：以色列虐待巴勒斯坦囚 關籠蒙眼並電擊

中央社／ 日內瓦/耶路撒冷5日綜合外電報導
聯合國專家今天警告，以色列對巴勒斯坦囚犯「動用酷刑的情況不斷惡化」，呼籲採取行動防止違反人道罪。圖為巴勒斯坦被拘捕者遭以軍蒙眼並送往審訊。(美聯社)
聯合國專家今天警告，以色列對巴勒斯坦囚犯「動用酷刑的情況不斷惡化」，呼籲採取行動防止違反人道罪。圖為巴勒斯坦被拘捕者遭以軍蒙眼並送往審訊。(美聯社)

聯合國專家今天警告，以色列巴勒斯坦囚犯「動用酷刑的情況不斷惡化」，呼籲採取行動防止違反人道罪。以色列人權團體也指控以色列讓囚犯遭受恣意暴力、性虐待等。

法新社報導，聯合國人權辦公室上月發表的報告寫道，自去年10月7日巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）突襲以色列以來，數以千計巴勒斯坦人從加薩走廊（Gaza Strip）被送往以色列，包括醫護人員、患者、居民和被俘虜的戰士，「通常被戴上鐐銬和蒙眼」；另外還有數以千計人被拘留在約旦河西岸（West Bank）和以色列。

10名聯合國專家在今天發布的新聞稿中說，「針對被關押的巴勒斯坦人動用酷刑的情況不斷惡化，是可預防的違反人道罪」。這些專家接受聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）委託，但發言不代表理事會。

他們譴責行為人「完全不受懲罰」和「成員國在涉嫌虐待和酷刑的證詞和報告出現後默不作聲」。

專家們呼籲向以色列施壓，以實施一套探視、看守、保護巴勒斯坦囚犯的制度。

聲明表示：「現在需要的正是獨立、跨國的人權觀察員。他們必須替全世界盯緊這件事。」

專家們聲稱收到「有根據的普遍虐待、酷刑、性侵害和性侵的報告，在極為惡劣的不人道環境中，10個月內至少53名巴勒斯坦人明顯因此喪命」。

根據來自男性和女性的報告，囚犯們「被鎖在籠子裡，綁在床上，蒙住眼睛，包著尿布，赤身露體，沒有適當健康照護、糧食飲水和睡眠」，還遭受「電擊，包括生殖器部位，以及勒索和菸頭燙傷」。

路透社報導，以色列人權團體「貝塞林」（B'Tselem）今天公布的報告也提到，自以哈戰爭開打後，以色列執行虐囚和刑求的系統性政策，讓巴勒斯坦囚犯遭受恣意暴力、性虐待等行為。

「貝塞林」表示，這份報告的依據是與55名加薩、約旦河西岸和以色列的巴勒斯坦人的訪談，他們自去年10月7日後就被關押在以色列監獄，多數人並未受審。

報告寫道：「證詞明顯指向一套系統性、制度性政策，針對所有被關在以色列的巴勒斯坦囚犯持續虐待和刑求。」

「貝塞林」的報告提到，囚犯遭受的待遇是在強硬派的國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）指示下實施的蓄意政策。

以色列監獄管理局（IPS）發言人說，所有囚犯的待遇都有法律依據，由受過專業訓練的監獄管理人員充分行使各項基本權利。

人權 以色列 加薩走廊 巴勒斯坦 戰爭 聯合國

延伸閱讀

伊朗何時開攻以色列？拜登和賀錦麗也不知道 國安幕僚還沒掌握

俄國安會秘書長蕭依古訪伊朗 軍援雷達、防空系統做伴手禮

反擊行動無可避免…伊朗：不希望局勢升溫 但必須「懲罰」以色列

伊朗指不希望區域緊張升級 但將對以色列進行「必要威懾」

相關新聞

伊朗何時開攻以色列？拜登和賀錦麗也不知道 國安幕僚還沒掌握

伊朗誓言就哈瑪斯首腦哈尼雅遇刺一事報復以色列，據傳最快5日動手，以色列美國嚴陣以待，但根據報導，美國國安團隊向總統拜登和...

聯合國專家：以色列虐待巴勒斯坦囚 關籠蒙眼並電擊

聯合國專家今天警告，以色列對巴勒斯坦囚犯「動用酷刑的情況不斷惡化」，呼籲採取行動防止違反人道罪。以色列人權團體也指控以色...

俄國安會秘書長蕭依古訪伊朗 軍援雷達、防空系統做伴手禮

俄羅斯國家安全理事會秘書長蕭依古（Sergei K. Shoigu）5日訪問伊朗德黑蘭，會晤伊朗總統裴澤斯基安（Maso...

反擊行動無可避免…伊朗：不希望局勢升溫 但必須「懲罰」以色列

伊朗外交部5日表示，伊朗並不希望加劇地區緊張局勢，但警告須就哈瑪斯首腦哈尼雅遇刺一事「懲罰」以色列。

美軍駐伊拉克基地遭火箭襲擊！至少5名美國人員受傷

美軍駐伊拉克軍事基地5日晚間遭到火箭襲擊，據傳至少有5名美國人員受傷。

以色列、伊朗「多線戰爭」 美防局勢失控

伊朗即將對以色列發動報復攻擊，美國總統拜登五日將與其國安團隊開會商討中東情勢發展。以色列總理內唐亞胡四日則在內閣會議指稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。