聯合國專家：以色列虐待巴勒斯坦囚 關籠蒙眼並電擊

聯合國專家今天警告，以色列對巴勒斯坦囚犯「動用酷刑的情況不斷惡化」，呼籲採取行動防止違反人道罪。以色列人權團體也指控以色列讓囚犯遭受恣意暴力、性虐待等。

法新社報導，聯合國人權辦公室上月發表的報告寫道，自去年10月7日巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）突襲以色列以來，數以千計巴勒斯坦人從加薩走廊（Gaza Strip）被送往以色列，包括醫護人員、患者、居民和被俘虜的戰士，「通常被戴上鐐銬和蒙眼」；另外還有數以千計人被拘留在約旦河西岸（West Bank）和以色列。

10名聯合國專家在今天發布的新聞稿中說，「針對被關押的巴勒斯坦人動用酷刑的情況不斷惡化，是可預防的違反人道罪」。這些專家接受聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）委託，但發言不代表理事會。

他們譴責行為人「完全不受懲罰」和「成員國在涉嫌虐待和酷刑的證詞和報告出現後默不作聲」。

專家們呼籲向以色列施壓，以實施一套探視、看守、保護巴勒斯坦囚犯的制度。

聲明表示：「現在需要的正是獨立、跨國的人權觀察員。他們必須替全世界盯緊這件事。」

專家們聲稱收到「有根據的普遍虐待、酷刑、性侵害和性侵的報告，在極為惡劣的不人道環境中，10個月內至少53名巴勒斯坦人明顯因此喪命」。

根據來自男性和女性的報告，囚犯們「被鎖在籠子裡，綁在床上，蒙住眼睛，包著尿布，赤身露體，沒有適當健康照護、糧食飲水和睡眠」，還遭受「電擊，包括生殖器部位，以及勒索和菸頭燙傷」。

路透社報導，以色列人權團體「貝塞林」（B'Tselem）今天公布的報告也提到，自以哈戰爭開打後，以色列執行虐囚和刑求的系統性政策，讓巴勒斯坦囚犯遭受恣意暴力、性虐待等行為。

「貝塞林」表示，這份報告的依據是與55名加薩、約旦河西岸和以色列的巴勒斯坦人的訪談，他們自去年10月7日後就被關押在以色列監獄，多數人並未受審。

報告寫道：「證詞明顯指向一套系統性、制度性政策，針對所有被關在以色列的巴勒斯坦囚犯持續虐待和刑求。」

「貝塞林」的報告提到，囚犯遭受的待遇是在強硬派的國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）指示下實施的蓄意政策。

以色列監獄管理局（IPS）發言人說，所有囚犯的待遇都有法律依據，由受過專業訓練的監獄管理人員充分行使各項基本權利。