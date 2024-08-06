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俄國安會秘書長蕭依古訪伊朗 軍援雷達、防空系統做伴手禮

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯國家安全理事會秘書長蕭依古（圖左）5日訪問德黑蘭會晤伊朗總統裴澤斯基安（圖右）。歐新社
俄羅斯國家安全理事會秘書長蕭依古（圖左）5日訪問德黑蘭會晤伊朗總統裴澤斯基安（圖右）。歐新社

俄羅斯國家安全理事會秘書長蕭依古（Sergei K. Shoigu）5日訪問伊朗德黑蘭，會晤伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian），而2名知情伊朗官員透露，俄國答應伊朗軍援要求，已開始運送先進雷達與防空系統。

俄國前國防部長蕭依古是總統普亭心腹，5日除訪問德黑蘭會晤裴澤斯基安，還會見伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）秘書長，以及伊朗武裝部隊參謀總長巴格瑞（Mohammad Bagheri），他負責策畫針對以色列的軍事行動。

紐約時報指出，伊朗媒體報導，德黑蘭向俄國請求提供防空系統，防範可能與以色列開戰。以色列遭控7月31日在德黑蘭暗殺哈瑪斯首領哈尼雅，伊朗當局宣告對幕後主使祭出報復。

2名知情伊朗官員未具名證實，伊朗向俄國提出軍援要求獲得同意，而且俄國已開始運送先進雷達與防空系統。其中1名知情官員是伊朗革命衛隊成員。

蕭依古訪問伊朗凸顯俄伊關係自2022年俄烏戰爭爆發後愈發緊密，過去伊朗也曾軍援俄國軍用無人機，且最近兩國才敲定軍事與情報合作協議。

報導指出，雖然俄國與以色列也保持經濟與文化交流，尤其有大量俄國籍猶太人居住以色列，但分析師說，克里姆林宮難以拒絕伊朗要求，因為俄國極度仰賴伊朗無人機攻擊烏克蘭。

華府國際情資與安全顧問企業蘇凡集團（Soufan Group）政策研究總監克拉克（Colin P. Clarke）表示，「如果伊朗向俄國要求防空系統，那是在兌現籌碼。重點在於，俄國要如何安撫德黑蘭的同時，維護與以色列的關係。」

以色列 伊朗 俄羅斯 軍援

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