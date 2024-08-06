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反擊行動無可避免…伊朗：不希望局勢升溫 但必須「懲罰」以色列

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
伊朗外交部5日表示，伊朗並不希望加劇地區緊張局勢，但警告須就哈瑪斯首腦哈尼雅遇刺一事「懲罰」以色列。歐新社
伊朗外交部5日表示，伊朗並不希望加劇地區緊張局勢，但警告須就哈瑪斯首腦哈尼雅遇刺一事「懲罰」以色列。歐新社

伊朗外交部5日表示，伊朗並不希望加劇地區緊張局勢，但警告須就哈瑪斯首腦哈尼雅遇刺一事「懲罰」以色列

伊朗也將於7日召開伊斯蘭合作組織（OIC）緊急會議，將敦促阿拉伯國家支持伊朗對以色列採取報復行動。

許多阿拉伯國家領袖表態譴責以色列，但也持續呼籲伊朗克制，會議將在沙烏地阿拉伯吉達的伊斯蘭合作組織總部舉行。

伊朗外交部發言人強調，伊朗的反擊行動是「不可避免」，需要進行威懾來防止以色列再開展類似行動，以保障地區的穩定與安全。

他表示，以色列的暗殺行為嚴重違反國際法，伊朗有合法權利在國際法框架內懲罰以色列，將採取堅決果斷行動，保衛伊朗的國家安全和尊嚴」，同時呼籲美國停止支持以色列，並表示國際社會應支持「懲罰侵略者」。

對此，以色列表示，他們已做足準備應對伊朗攻擊，國防部長加蘭特5日發文稱，以軍已做好快速過渡到進攻的準備。

以色列 伊朗 哈瑪斯

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