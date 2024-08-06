以色列、伊朗「多線戰爭」 美防局勢失控

伊朗即將對以色列發動報復攻擊，美國總統拜登五日將與其國安團隊開會商討中東情勢發展。以色列總理內唐亞胡四日則在內閣會議指稱，以國已與伊朗及其代理人展開「多線戰爭」。

耶路撒冷郵報五日報導稱，伊朗已對其境內的中部、西部與西北部發布飛航公告，示警飛航存在危險，建議改變航線。

內唐亞胡說，以國準備好因應任何局面。以國國防部長葛朗特也和美國防長奧斯丁通話，奧斯丁重申美國對以國安全的支持，以及以國有權利對來自伊朗、黎巴嫩武裝團體真主黨、葉門叛軍青年運動和德黑蘭支持的其他「恐怖分子」團體威脅自我防衛。

白宮副國安顧問范納說，美方將盡一切可能確保當前局勢不會失控；整體目標是使區域緊張降溫，嚇阻並防禦來自伊朗的攻擊，並避免演變為區域衝突。他還說，美以正為各種可能性做準備。

美國國務卿布林肯四日和伊拉克總理蘇達尼通話，強調各方採取行動消弭區域緊張，避免情勢進一步升高和促進穩定的重要性。七大工業國集團（Ｇ７）輪值主席國義大利外長塔加尼四日主持視訊會議，會後聲明呼籲各方停止任何妨礙對話與舒緩緊張、助長新一波升溫的措施。

有以色列民眾正準備能抵抗炸彈的掩體。自去年十月以哈開戰以來，黎巴嫩真主黨幾乎每天都與以軍交火。

據黎國衛生部說法，黎南的胡拉村五日遭以色列攻擊，造成兩人喪生。以軍則在社群媒體ＴＧ寫道，確認多個可疑空中目標從黎國越境，以北加利利區的防空警報因此大作，除引發一場火警，還導致一名官員及軍人受輕傷。