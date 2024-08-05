中東緊張升高 外國公民急離境貝魯特機場現人潮

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖哈尼雅及黎巴嫩武裝團體真主黨高階軍事指揮官舒庫爾7月底被暗殺身亡，使中東緊張急遽升高。外媒報導，黎巴嫩貝魯特機場4日湧現人潮，許多外籍人士等待離境。

在該機場出境大廳受訪的外籍旅客斯費（Sfeir）說，她的航班被取消，4日只好再訂1張機票。法新社記者在該機場目睹報到櫃台與安檢處皆出現人龍。

對很多在海外求學或就業，往往在暑假時返鄉探親的黎巴嫩人而言，最近急遽升高的區域緊張，以及隨之而來的國際航班紛紛取消，已打亂他們接下來的計畫及安排。

國際航班部分，除德國漢莎航空已宣布延後或暫停飛往黎巴嫩航班，法荷航空集團的法航與廉航「法國泛航」也已表示，在6日前將暫停飛往貝魯特航班。該集團發言人3日說，是否復航端視重新評估現況的結論，但有訂位的旅客可免費改票，飛往以色列特拉維夫的航班則將照常。

另外，美國駐黎巴嫩大使館和英國外交部3日均呼籲其公民盡快離開黎國，法國政府4日亦跟進。日本外務省5日也對黎國發布旅遊警示，建議其公民盡速離開黎國。