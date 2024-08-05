中東戰鼓響 各國公民搶離境貝魯特機場現人龍

隨著航空公司相繼取消航班，加上各界愈來愈擔心以色列和黎巴嫩真主黨爆發全面戰爭，部分旅客被迫縮短暑假，黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）機場今天出現排隊人龍。

遊客斯費（Joelle Sfeir）在貝魯特機場擁擠的出境大廳接受法新社訪問時說：「我不想離開，我想在黎巴嫩度過整個夏天，然後再回法國工作。」

她說：「但我的航班被取消了，我今天被迫再訂一張機票。我縮短了行程，以便能找到可搭乘的航班。」

自巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列發動突襲，引發加薩戰爭以來，獲伊朗撐腰的黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）幾乎每天都與以色列軍隊交火，以支持盟友哈瑪斯。

就在以色列對貝魯特發動攻擊，擊斃真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）數小時後，哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡，伊朗和真主黨等德黑蘭支持的武裝組織矢言進行報復，導致中東地區緊張局勢加急劇升溫。

德國漢莎航空（Lufthansa）和法國航空（AirFrance）等多家航空公司已延後或暫時停飛前往黎巴嫩的航班，各國近幾天也緊急呼籲外國公民離開黎巴嫩。

法國今天也警告中東局勢「高度不穩定」，敦促法國公民儘快離開，而美國駐黎巴嫩大使館昨天也呼籲美國公民「只要取得任何機票」就離境。

各國大使館也一再敦促其公民在商業航班仍在運作的情況下離開黎巴嫩。

在出境大廳，可以看見一群群旅客坐在金屬椅子上，孩子則靠在父母身上休息，有些旅客一邊盯著成堆的行李，一邊查看螢幕上飛往伊斯坦堡、安曼和開羅等地的航班資訊。

對於許多在國外工作或就學，並經常利用暑假回國探親的黎巴嫩人來說，緊張局勢和航班取消導致他們的旅行計畫陷入混亂。

在貝魯特附近經營旅行社的穆卡澤爾（GrettaMoukarzel）說，她「接到很多客人的電話，他們想要離境，擔心會被困在黎巴嫩」。

她透過電話告訴法新社，由於航班取消數量和旅客需求不斷增加，要找到機位愈來愈困難，特別是對於歐洲國家。

此外，報到櫃檯和安檢處都排起長長的人龍。

22歲的哈金（Sirine Hakim）說，她回黎巴嫩探親已近3週，而在國外工作的她不得不離開。她說：「我本應該昨天出發，但我的航班延後了。」

在入境大廳的等候區附近，夏季通常人潮洶湧，但現在只有少數人在這邊等著接機。

黎巴嫩也在今天紀念貝魯特港口爆炸4週年，2020年8月4日這場大爆炸造成逾220人死亡、至少6500人受傷，首都大片地區被毀，但迄今仍然沒有任何人為這場史上最大的非核爆炸之一負起責任。