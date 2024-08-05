美媒Axios四日報導稱，三位美以官員預計伊朗最快五日襲擊以色列，以報復巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖哈尼雅遇刺身亡。以色列和伊朗支持的黎巴嫩武裝團體真主黨四日交火。

時值自去年十月以哈開戰以來，中東最接近區域戰爭的一刻，美國中央司令部司令庫里拉三日抵中東，將訪問約旦等國，以協調聯防伊朗攻擊的國際和區域聯盟。

紐約時報與耶路撒冷郵報四日報導，以軍當天上午聲稱真主黨越境發射約卅枚火箭，但多數被以軍攔截，其中一枚落在以北的貝特希列地區，另有數枚落在空曠處，並未造成傷亡。

以媒KAN報導，貝特希列社區有一處起火。真主黨則宣稱向該社區發射數十枚卡幽沙式火箭。社群媒體畫面可見以色列鐵穹防空系統攔截部分火箭。

以色列空軍隨後還擊真主黨發動前述攻勢的據點，並在黎南的邁爾季歐雲（Marjaayoun）地區打擊真主黨基礎設施。黎媒報導則稱，以國空軍攻擊黎南兩地。

另據美聯社四日報導，與真主黨同受伊朗支持的葉門叛軍青年運動近兩周一度暫停攻擊欲取道紅海的船隻，但哈尼雅身亡後，青年運動三日疑似用飛彈襲擊亞丁灣一艘貨輪。

真主黨高階指揮官舒庫爾和哈瑪斯領袖哈尼雅七月底遭擊殺，使區域緊張急劇升級，恐將美國進一步拖入中東危機，並使戰火蔓延到加薩以外。數月來加薩停火和人質釋放協議的談判前景也逐漸黯淡。

美國官員說，負責調度美軍中東行動的庫里拉，在哈尼雅遇刺前就已排定這次中東行。他將訪問以國和幾個波灣國家，但約旦是關鍵。伊朗四月對以色列發射約三百架無人機和飛彈時，曾飛掠約旦、伊拉克甚至美軍基地上空，當時約旦協助攔截飛越其空域的部分無人機，並開放美以軍機進入其領空攔截無人機。

伊朗這次預料將複製上次空襲的戰術，但真主黨可能加入，使攻擊規模更大，華府希望必要時能再獲約旦協助。但拜登政府擔心，以哈戰爭早已在中東引發強烈反以情緒，此時哈尼雅又被暗殺，恐增加複製四月由美國與盟友聯防以國模式的難度。

美以官員尚不清楚伊朗和真主黨是否將協同攻擊，或將分頭攻擊。他們研判伊朗和真主黨還正在設法敲定報復計畫，並等待政治高層批准。