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伊朗傳今報復以色列

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電
繼哈瑪斯首領哈尼雅7月31日在德黑蘭遇刺身亡後，「復仇」與「滲透」成為大量占據伊朗媒體報導的關鍵字。圖為摩洛哥民眾3日在首都拉巴特市，抗議哈尼雅遇刺身亡。法新社
繼哈瑪斯首領哈尼雅7月31日在德黑蘭遇刺身亡後，「復仇」與「滲透」成為大量占據伊朗媒體報導的關鍵字。圖為摩洛哥民眾3日在首都拉巴特市，抗議哈尼雅遇刺身亡。法新社

中東緊張持續升溫，在多國建議公民離開黎巴嫩之際，美國政治新聞網站Axios報導，美國與以色列官員透露，伊朗最快可能5日對以色列發動報復攻擊，美軍中央司令部司令庫里拉上將（Michael Kurilla）也已抵達中東，以因應升溫局勢與可能爆發的衝突。

負責調度美軍在中東行動的庫里拉上將3日抵達中東地區，料將訪問以色列、約旦與若干海灣國家進行斡旋。美軍將在中東部署更多戰機與海軍軍艦。

美國與以色列官員目前還不清楚伊朗和真主黨是否會採取協同攻擊，還是會個別單獨攻擊以色列。官員認為，目前伊朗和真主黨的軍事反擊計畫已進入最後階段，正在等待政府高層點頭。

哈瑪斯首領哈尼雅7月底在伊朗德黑蘭遇刺身亡，哈瑪斯指控是以色列作案，伊朗革命衛隊也宣告將強烈反擊。而以色列7月底攻擊黎巴嫩首都貝魯特，擊殺真主黨指揮官舒克爾，真主黨也聲明將予以報復。

隨著中東緊張升高，加拿大已警告公民避免前往以色列旅遊，美國與英國等國政府也呼籲公民離開黎巴嫩，瑞典則關閉駐黎巴嫩大使館。

中東 以色列 伊朗

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