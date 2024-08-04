快訊

奧運羽球／退大陸組合跨屆12連勝 麟洋配二連霸創紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

路透：青年運動消息人士透露 於葉門北部上空擊落美國無人機

中央社／ 開羅4日綜合外電報導
2名來自葉門叛軍「青年運動」的消息人士今天告訴路透社，青年運動在葉門北部薩達省上空擊落美國MQ-9死神無人偵察機（MQ-9 Reaper）。圖為一架美國空軍MQ-9 Reaper無人機。路透資料照
2名來自葉門叛軍「青年運動」的消息人士今天告訴路透社，青年運動在葉門北部薩達省上空擊落美國MQ-9死神無人偵察機（MQ-9 Reaper）。圖為一架美國空軍MQ-9 Reaper無人機。路透資料照

2名來自葉門叛軍「青年運動」（Houthi）的消息人士今天告訴路透社，青年運動在葉門北部薩達省（Saada）上空擊落美國MQ-9死神無人偵察機（MQ-9 Reaper）。

路透社報導，這次襲擊是自以色列在荷台達港（Hodeidah Port）對青年運動進行報復性空襲以來，青年運動首次宣稱對攻擊負責。

青年運動叛軍無人機於7月19日攻擊以色列特拉維夫（Tel Aviv），造成一位平民喪生。對此，以色列隔日派戰鬥機襲擊青年運動掌控的紅海港巿荷台達，有至少80人受傷。

以色列襲擊行動在荷台達港區引發大火。青年運動的衛生部當時透過青年運動旗下媒體發布聲明指出，「造成80人受傷，他們大部分被嚴重燒傷」。聲明沒有提到人員死亡情況。

MQ-9 以色列 紅海 葉門 運動

延伸閱讀

影／真主黨攻擊？30枚火箭飛越以色列上空畫面曝 北部防空警報大作

不滿拖延以哈停火談判 拜登飆罵內唐亞胡「不要再唬爛我」

伊朗反擊時間曝光！美司令訪中東超前部署「這國」曾協防以色列成關鍵

共軍再度發動戰備警巡 無人機貼近我領空邊緣

相關新聞

路透：青年運動消息人士透露 於葉門北部上空擊落美國無人機

2名來自葉門叛軍「青年運動」（Houthi）的消息人士今天告訴路透社，青年運動在葉門北部薩達省（Saada）上空擊落美國...

哈尼雅遇襲身亡後…約旦外長罕見訪問伊朗 商討區域緊張局勢

根據伊朗官方媒體，哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在德黑蘭遇襲身亡後，約旦外交部長沙法迪（Ayman A...

累計37死212傷…索馬利亞餐廳遇恐怖攻擊 索國政府控「青年黨」所為

索馬利亞衛生部長今天表示，首都摩加迪休（Mogadishu）一家海灘餐廳昨晚發生爆炸，至少造成平民37人喪生、212人受...

預計最快在5日發動攻擊…情報曝伊朗將空襲以色列 美軍司令抵中東因應

美國新聞網站Axios報導，兩位美國官員表示，負責中東美軍的美軍司令庫里拉今天抵達中東，繼續為伊朗可能對以色列發動報復攻...

奪走逾200條人命…貝魯特港口爆炸4周年 紀念活動被全面戰爭憂慮籠罩

4年前的今天，黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港口爆炸案奪走超過220條人命。如今，氣氛哀傷肅穆的紀念活動又被以色列和真...

「復仇、滲透」2關鍵詞占據頭條 哈瑪斯首領之死掀伊朗媒體抨擊

總部設在倫敦的電視頻道「伊朗國際」（Iran International）報導，哈瑪斯首領哈尼雅（Ismail Hani...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。