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路透：青年運動消息人士透露 於葉門北部上空擊落美國無人機
2名來自葉門叛軍「青年運動」（Houthi）的消息人士今天告訴路透社，青年運動在葉門北部薩達省（Saada）上空擊落美國MQ-9死神無人偵察機（MQ-9 Reaper）。
路透社報導，這次襲擊是自以色列在荷台達港（Hodeidah Port）對青年運動進行報復性空襲以來，青年運動首次宣稱對攻擊負責。
青年運動叛軍無人機於7月19日攻擊以色列特拉維夫（Tel Aviv），造成一位平民喪生。對此，以色列隔日派戰鬥機襲擊青年運動掌控的紅海港巿荷台達，有至少80人受傷。
以色列襲擊行動在荷台達港區引發大火。青年運動的衛生部當時透過青年運動旗下媒體發布聲明指出，「造成80人受傷，他們大部分被嚴重燒傷」。聲明沒有提到人員死亡情況。
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