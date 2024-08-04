哈尼雅遇襲身亡後…約旦外長罕見訪問伊朗 商討區域緊張局勢

根據伊朗官方媒體，哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在德黑蘭遇襲身亡後，約旦外交部長沙法迪（Ayman Al Safadi）今天將罕見訪問德黑蘭，與伊朗外長討論區域局勢。

路透社報導，7月30日，以色列軍方空襲黎巴嫩首都貝魯特，擊斃真主黨（Hezbollah）最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）；哈尼雅則在隔日遭到暗殺，此後區域緊張局勢急遽升高。哈瑪斯和伊朗都指責以色列暗殺哈尼雅，並揚言報復；以色列既未聲稱犯案，也沒有否認。

在沙法迪訪問伊朗前，美國、法國、英國、義大利和埃及等國今天持續進行外交接觸，以避免局勢進一步升級。

伊朗和約旦正設法改善雙邊關係。之前約旦當局指責敘利亞親伊朗民兵向該國走私毒品，並參與攔截伊朗去年4月對以色列的首次直接攻擊，進而導致最近兩國關係陷入緊張。

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