快訊

台股跳水1004點後明續跌？ 專家：本周走勢看三指標

北市衛生局長調任台大醫院 陳彥元曝原因非政治力介入

預計最快在5日發動攻擊…情報曝伊朗將空襲以色列 美軍司令抵中東因應

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
美國新聞網站Axios報導，兩位美國官員表示，負責中東美軍的美軍司令庫里拉今天抵達中東，繼續為伊朗可能對以色列發動報復攻擊做好準備。美聯社資料照
美國新聞網站Axios報導，兩位美國官員表示，負責中東美軍的美軍司令庫里拉今天抵達中東，繼續為伊朗可能對以色列發動報復攻擊做好準備。美聯社資料照

美國新聞網站Axios報導，兩位美國官員表示，負責中東美軍的美軍司令庫里拉今天抵達中東，繼續為伊朗可能對以色列發動報復攻擊做好準備。

美國官員表示，庫里拉（Michael "Erik" Kurilla）造訪中東的行程，早在最近以色列、伊朗和真主黨（Hezbollah）緊張局勢升級前即已排定，但預料他將利用這次訪問，嘗試動員曾保衛以色列免受伊朗攻擊的國際和地區聯盟。

3位美國和以色列官員表示，預計伊朗最快會在8月5日攻擊以色列。

伊朗和真主黨（Hezbollah）領袖矢言，要對真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）和哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）遭暗殺進行報復。

五角大廈昨天表示，美國正在增強中東兵力，為伊朗可能對以色列發動的攻擊做好準備，並朝該地區派遣更多軍艦和戰機。

美國官員預期，伊朗任何報復行動都將採用與4月13日攻擊以色列相同的策略，但範圍可能更大，且可能涉及黎巴嫩真主黨。

拜登政府擔心，由於哈尼雅遭暗殺，是在以色列與哈瑪斯開戰，整個地區瀰漫強烈反以情緒的背景下發生，動員同一聯盟的困難度可能提高。

約旦將是庫里拉此行的關鍵一站。約旦在4月13日的攻擊中發揮重要作用，攔截進入其領土前往以色列的伊朗無人機，並允許美國和以色列噴射機利用其領空攔截伊朗無人機。官員表示，美國希望，如有需要，同樣的事情也能再次發生。

五角大廈和中央司令部尚未回覆記者詢問對此發表看法。

美國和以色列官員表示，不知道伊朗和真主黨是會一起攻擊還是單獨行動，他們認為，伊朗和真主黨仍在努力敲定軍事計畫，並希望能獲得政治層面上的批准。

中東 以色列 伊朗 約旦 美國 美軍

延伸閱讀

中東局勢升溫 美英籲國人離開黎巴嫩

哈瑪斯首領之死爆內鬼！伊朗拘捕20多人 軍情界高官、飯店員工涉案

哈瑪斯領袖遇襲身亡 法國呼籲國人盡速離開伊朗

輪不到以色列講話？ 哈瑪斯官員：證實最高指揮官死訊是卡薩姆旅的責任

相關新聞

預計最快在5日發動攻擊…情報曝伊朗將空襲以色列 美軍司令抵中東因應

美國新聞網站Axios報導，兩位美國官員表示，負責中東美軍的美軍司令庫里拉今天抵達中東，繼續為伊朗可能對以色列發動報復攻...

「復仇、滲透」2關鍵詞占據頭條 哈瑪斯首領之死掀伊朗媒體抨擊

總部設在倫敦的電視頻道「伊朗國際」（Iran International）報導，哈瑪斯首領哈尼雅（Ismail Hani...

累計37死212傷…索馬利亞餐廳遇恐怖攻擊 索國政府控「青年黨」所為

索馬利亞衛生部長今天表示，首都摩加迪休（Mogadishu）一家海灘餐廳昨晚發生爆炸，至少造成平民37人喪生、212人受...

奪走逾200條人命…貝魯特港口爆炸4周年 紀念活動被全面戰爭憂慮籠罩

4年前的今天，黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港口爆炸案奪走超過220條人命。如今，氣氛哀傷肅穆的紀念活動又被以色列和真...

影／真主黨攻擊？30枚火箭飛越以色列上空畫面曝 北部防空警報大作

耶路撒冷郵報報導，以色列北部4日清晨防空警報大作，以軍證實偵測到黎巴嫩方向發射出的將近30枚火箭，其中絕大多數已經被鐵穹...

中東局勢升溫 美英籲國人離開黎巴嫩

中東大戰一觸即發，英、美率先要求國民撤離！美國駐黎巴嫩大使館3日呼籲，有鑑於中東局勢急速升溫，在黎的美國人應儘速撤離，英國與約旦也有類似動作。以色列近日傳出接連擊斃哈瑪斯領袖哈尼耶與真主黨資深將領蘇卡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。