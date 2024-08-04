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累計37死212傷…索馬利亞餐廳遇恐怖攻擊 索國政府控「青年黨」所為

中央社／ 摩加迪休3日綜合外電報導
索馬利亞衛生部長今天表示，首都摩加迪休（Mogadishu）一家海灘餐廳昨晚發生爆炸，至少造成平民37人喪生、212人受傷。圖為8月3日，索馬利亞首都摩加迪沙麗都海灘飯店附近的海灘區。新華社
索馬利亞衛生部長今天表示，首都摩加迪休（Mogadishu）一家海灘餐廳昨晚發生爆炸，至少造成平民37人喪生、212人受傷。圖為8月3日，索馬利亞首都摩加迪沙麗都海灘飯店附近的海灘區。新華社

索馬利亞衛生部長今天表示，首都摩加迪休（Mogadishu）一家海灘餐廳昨晚發生爆炸，至少造成平民37人喪生、212人受傷。索國政府將這次襲擊歸咎於伊斯蘭激進組織「青年黨」所為。

綜合路透社與法新社報導，索馬利亞衛生部長阿丹（Ali Haji Adan）在記者會上表示，經確認死亡總數迄今37人；11人傷勢危急，現住加護病房；另有64人仍在醫院治療，受輕傷的137人已經出院。

昨天這起襲擊是索馬利亞自2022年10月以來最嚴重的攻擊事件，當時在一個熱鬧市場的十字路口附近，發生兩起汽車炸彈攻擊，造成至少100人死亡、300人受傷。

索國警察歐瑪（Mohamed Omar）告訴法新社，該組織（青年黨，Al-Shabaab）成員「隨機射擊民眾。」

路透社報導，警方發言人亞登（Abdifatah Aden）表示，在這起海灘餐廳攻擊事件中，除了平民遇害之外，另有1名士兵喪生。

亞登說，攻擊者當中，1人引爆了自己身上的炸彈；另3人則被安全部隊擊斃；還有1人被活捉。

「青年黨」尚未坦承行兇。該組織與蓋達組織（alQaeda）有關聯，過去曾自稱發動類似襲擊，包括2022年汽車炸彈攻擊。

炸彈 爆炸 索馬利亞 青年

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