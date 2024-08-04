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「復仇、滲透」2關鍵詞占據頭條 哈瑪斯首領之死掀伊朗媒體抨擊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
繼哈瑪斯首領哈尼雅7月31日在德黑蘭遇刺身亡後，「復仇」與「滲透」成為大量占據伊朗媒體報導的關鍵字。圖為摩洛哥民眾3日在首都拉巴特市，抗議哈尼雅遇刺身亡。法新社
繼哈瑪斯首領哈尼雅7月31日在德黑蘭遇刺身亡後，「復仇」與「滲透」成為大量占據伊朗媒體報導的關鍵字。圖為摩洛哥民眾3日在首都拉巴特市，抗議哈尼雅遇刺身亡。法新社

總部設在倫敦的電視頻道「伊朗國際」（Iran International）報導，哈瑪斯首領哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日在德黑蘭遇刺身亡後，「復仇」與「滲透」這兩個字成為大量占據伊朗媒體報導的關鍵字。

幾乎所有伊朗媒體，包含國營電視台、親最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的世界報（Kayhan）與伊朗國營「人民日報」（Hamshahri），均以「為哈尼雅的鮮血報仇」為頭版標題；親改革派媒體則將重點擺在遭到以色列滲透的國安系統，疾呼有關單位揪出內鬼。

伊朗國營電視台旗下日報8月1日標題是「下令報復」，指哈米尼下令直接攻擊以色列；人民日報稱「全民要求報仇」，並引述哈米尼將報仇視為自身重任。

世界報則認為「伊朗作為東道主應該為外賓哈尼雅報仇」，該報強硬派編輯夏里亞馬達里（Hossein Shariatmadari）更呼籲，「不要把美國從報復名單中剔除」，疾呼伊朗軍隊攻擊美軍在伊拉克阿薩德（Al-Asad）空軍基地及波斯灣與阿曼海（Sea of Oman）的軍艦。

親改革派媒體Rouydad24則引述前國會議員哈吉加波爾（Mansoor Hagqiqatpoor） 的話說，當局應該拔除政壇、軍界與情報單位的官員，「從國安角度來說，攻擊哈尼雅在德黑蘭下榻處令人無可容忍，必須立即進行徹查」。哈吉加波爾親近前國會議長拉里加尼（Ali Larijani）與前聖城部隊（Quds Force）已故指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）的前副手。

哈吉加波爾也批評，伊朗過去的反擊威懾力不夠，才會導致以色列再三進行攻擊。

許多改革派與保守派媒體將哈尼雅之死，指向以色列滲透伊朗國安單位。外交政策分析家畢什波爾（Hassan Beheshtipour）談到，當局應該「挖掘與處理滲透的根源」。他還說，伊朗應該攻其不備，襲擊以色列，可是必須小心避免落入以總理內唐亞胡的陷阱，造成區域衝擴大。

以色列 伊朗 國安 德黑蘭 標題

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