影／真主黨攻擊？30枚火箭飛越以色列上空畫面曝 北部防空警報大作
耶路撒冷郵報報導，以色列北部4日清晨防空警報大作，以軍證實偵測到黎巴嫩方向發射出的將近30枚火箭，其中絕大多數已經被鐵穹防空系統（Iron Dome）攔截，目前並未傳出任何人員傷亡消息。
以色列國防軍4日證實消息指出，部分火箭墜落開放區域，其中1枚落入拜爾希雷爾（Beit Hillel），而以色列公共廣播公司（KAN news）指出在當地一處集體農舍造成大火。
不久後，以色列空軍襲擊伊朗扶植的黎巴嫩民兵組織真主黨發射器，並且攻擊黎巴嫩南部馬濟歐雲（Marjaayoun）。黎巴嫩媒體亦報導，以色列空軍攻擊南部馬穆迪亞（Al-Mahmoudiya）2個地點。
社群媒體流出民眾拍攝畫面，可見數十枚火箭在4日清晨從黎巴嫩進入上加利利（Upper Galilee）空中。
哈瑪斯首領哈尼雅7月31日在伊朗德黑蘭遇刺身亡，以色列被指控是幕後黑手，而真主黨指揮官舒克爾（Muhsin／Fuad Shukr）日前則在黎巴嫩貝魯特遭以色列擊殺，伊朗革命衛隊與真主黨均宣布要實施報復，國際社會也高度關注中東急遽升溫的局勢。
יירוטים במטח הרקטות האחרון לעבר קריית שמונה והסביבה@rubih67— כאן חדשות (@kann_news) August 3, 2024
(צילום: 27א') pic.twitter.com/ajIdamKilg
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