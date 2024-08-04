快訊

香蕉會破壞其他蔬果的多酚，所以不能打成蔬果汁？教授這麼說

奧運擊劍／剛奪金就退休！「小林志玲」江旻憓宣布告別運動員生涯

中職／讓大家失望了！味全龍曾傳昇涉賭遭開除 深夜發聲明道歉

影／真主黨攻擊？30枚火箭飛越以色列上空畫面曝 北部防空警報大作

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列北部4日清晨防空警報大作，以軍證實偵測到黎巴嫩方向發射出的將近30枚火箭。圖為鐵穹於4日攔截火箭畫面。法新社
以色列北部4日清晨防空警報大作，以軍證實偵測到黎巴嫩方向發射出的將近30枚火箭。圖為鐵穹於4日攔截火箭畫面。法新社

耶路撒冷郵報報導，以色列北部4日清晨防空警報大作，以軍證實偵測到黎巴嫩方向發射出的將近30枚火箭，其中絕大多數已經被鐵穹防空系統（Iron Dome）攔截，目前並未傳出任何人員傷亡消息。

以色列國防軍4日證實消息指出，部分火箭墜落開放區域，其中1枚落入拜爾希雷爾（Beit Hillel），而以色列公共廣播公司（KAN news）指出在當地一處集體農舍造成大火。

不久後，以色列空軍襲擊伊朗扶植的黎巴嫩民兵組織真主黨發射器，並且攻擊黎巴嫩南部馬濟歐雲（Marjaayoun）。黎巴嫩媒體亦報導，以色列空軍攻擊南部馬穆迪亞（Al-Mahmoudiya）2個地點。

社群媒體流出民眾拍攝畫面，可見數十枚火箭在4日清晨從黎巴嫩進入上加利利（Upper Galilee）空中。

哈瑪斯首領哈尼雅7月31日在伊朗德黑蘭遇刺身亡，以色列被指控是幕後黑手，而真主黨指揮官舒克爾（Muhsin／Fuad Shukr）日前則在黎巴嫩貝魯特遭以色列擊殺，伊朗革命衛隊與真主黨均宣布要實施報復，國際社會也高度關注中東急遽升溫的局勢。

以色列 伊朗 火箭 黎巴嫩

延伸閱讀

中東局勢升溫 美英籲國人離開黎巴嫩

伊朗反擊時間曝光！美司令訪中東超前部署「這國」曾協防以色列成關鍵

離開黎巴嫩還有機票 美國大使館籲公民盡速離境

黎巴嫩緊張 美發旅警「勿前往」 澳洲促公民離開

相關新聞

影／真主黨攻擊？30枚火箭飛越以色列上空畫面曝 北部防空警報大作

耶路撒冷郵報報導，以色列北部4日清晨防空警報大作，以軍證實偵測到黎巴嫩方向發射出的將近30枚火箭，其中絕大多數已經被鐵穹...

不滿拖延以哈停火談判 拜登飆罵內唐亞胡「不要再唬爛我」

以色列12頻道 （Channel 12）3日晚間指出，美國總統拜登8月1日曾與以色列總理內唐亞胡進行通話，內唐亞胡表示將...

伊朗反擊時間曝光！美司令訪中東超前部署「這國」曾協防以色列成關鍵

政治新聞網Axios報導，美國與以色列等3名官員透露，伊朗最快可能在5日針對哈尼雅之死進行報復行動，而美軍中央司令部司令...

中東局勢升溫 美英籲國人離開黎巴嫩

中東大戰一觸即發，英、美率先要求國民撤離！美國駐黎巴嫩大使館3日呼籲，有鑑於中東局勢急速升溫，在黎的美國人應儘速撤離，英國與約旦也有類似動作。以色列近日傳出接連擊斃哈瑪斯領袖哈尼耶與真主黨資深將領蘇卡

哈瑪斯領導人德黑蘭遇襲 拜登盼伊朗為緊張降溫

美國總統拜登表示，儘管伊朗揚言要為哈瑪斯領導人在德黑蘭遇刺身亡一事進行報復，他仍希望伊朗能為中東緊張情勢降溫

哈瑪斯首領之死爆內鬼！伊朗拘捕20多人 軍情界高官、飯店員工涉案

紐約時報報導，哈瑪斯政治局主席哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日下榻伊朗德黑蘭北部國營飯店遭暗殺身亡，時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。