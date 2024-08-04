中東局勢升溫 美英籲國人離開黎巴嫩

中東大戰一觸即發，英、美率先要求國民撤離！美國駐黎巴嫩大使館3日呼籲，有鑑於中東局勢急速升溫，在黎的美國人應儘速撤離，英國與約旦也有類似動作。以色列近日傳出接連擊斃哈瑪斯領袖哈尼耶與真主黨資深將領蘇卡爾，還持續對加薩走廊發動猛攻，讓伊朗相當不滿，揚言將大舉報復。

根據《半島電視台》報導，以色列還在派特使到埃及，尋求重啟加薩停戰時，竟同時發動攻擊，造成當地避難所至少15人死亡。以色列指控哈瑪斯將該避難所作為軍隊的指揮中心，但哈瑪斯否認利用平民建築作為軍事用途，並指控以色列想要讓戰局升溫。

《英國廣播公司》提到，以色列與哈瑪斯、真主黨的交火益發激烈下，美國、英國與約旦官方都呼籲在黎巴嫩的國人儘速離開，許多民航機也開始停飛黎巴嫩。歐盟外交高級代表巴瑞爾雖曾致電伊朗外交部長卡尼，盼試圖為以、伊調停，但他也表示會運用一切手段懲罰以色列，似乎已離停戰愈來愈遠。

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