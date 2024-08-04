哈瑪斯領導人德黑蘭遇襲 拜登盼伊朗為緊張降溫

美國總統拜登表示，儘管伊朗揚言要為哈瑪斯領導人在德黑蘭遇刺身亡一事進行報復，他仍希望伊朗能為中東緊張情勢降溫。

路透社報導，各界日益憂心以色列對哈瑪斯的戰爭，可能升級為更廣泛的中東衝突。

以色列7月30日對貝魯特（Beirut）發動攻擊，擊斃黎巴嫩「真主黨」（Hezbollah）最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr），巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）隔日則在伊朗首都德黑蘭遇襲身亡，使中東緊張情勢加劇。真主黨與哈瑪斯背後都有伊朗撐腰。

伊朗和哈瑪斯雙雙將哈尼雅之死歸咎以色列，並與真主黨一同矢言報復。以色列並未宣稱或否認要為哈尼雅遭暗殺身亡一事負責。

多家媒體今天向拜登大聲提問，伊朗是否會設法緩解中東緊張情勢，拜登回答：「我希望如此，但我不知道。」

為了強化在中東的防衛，以因應來自以色列敵人的威脅，美國五角大廈昨天表示，將向中東地區部署更多戰機和海軍艦艇。

隨著以哈戰爭將邁入第11個月，哈尼雅之死令各界更加擔憂加薩衝突可能正在演變成更廣泛的中東戰爭。哈瑪斯已有多名高層喪命，哈尼雅是其中之一。

哈瑪斯表示，在哈尼雅遭暗殺3天後，他們已展開「廣泛協商的進程」，將選出新的領導人。

美國和法國、英國、義大利和埃及等國際夥伴今天繼續進行外交接觸，尋求避免中東地區情勢進一步升級。