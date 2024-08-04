快訊

奧運羽球／金牌戰前收酸民私訊「丟臉全世界」 李洋高EQ回應

冷凍海鮮＝不新鮮？有無添加硼砂、磷酸鹽怎麼分辨？新鮮魚蝦貝類這樣挑

一家4口遊日5天花25萬 他笑「盤子」：墾丁住5星不用20萬

不滿拖延以哈停火談判 拜登飆罵內唐亞胡「不要再唬爛我」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
外傳美國總統拜登8月1日曾與以色列總理內唐亞胡進行通話，內唐亞胡表示將恢復以哈和談，但遭拜登飆罵「不要再唬爛我」。圖為拜登（右）7月25日於白宮會晤內唐亞胡（左）。法新社
外傳美國總統拜登8月1日曾與以色列總理內唐亞胡進行通話，內唐亞胡表示將恢復以哈和談，但遭拜登飆罵「不要再唬爛我」。圖為拜登（右）7月25日於白宮會晤內唐亞胡（左）。法新社

以色列12頻道 （Channel 12）3日晚間指出，美國總統拜登8月1日曾與以色列總理內唐亞胡進行通話，內唐亞胡表示將盡快派遣代表並恢復與哈瑪斯的停火談判，遭到拜登飆罵「不要再唬爛我」（stop bullshitting me）。這項報導並未引述消息來源。

以色列與哈瑪斯的停火協議進行數月始終未能有所斬獲，對此拜登先前曾表示內唐亞胡因為政府內部原因刻意拖延。

據傳拜登在1日的通話最後，對內唐亞胡撂狠話，「不要把美國總統（的支持）當作理所當然」。

12頻道報導表示，1日通話主要針對美以將共同因應伊朗及其代理人組織的可能反擊。拜登政府曾在4月13日至14日協防以色列，攔截與擊退伊朗報復以色列駐敘利亞大使館，如今哈瑪斯首領在德黑蘭遇刺，最可能的幕後主使以色列也成為伊朗當局攻擊目標。

而內唐亞胡辦公室回應報導表示，總理「不會干預美國政治，並且將與任何一位總統當選人合作，同時希望美國也不會干預以色列內政」。

另外，每日電訊報3日援引一名以色列資深官員報導，拜登7月21日退選之後，內唐亞胡感覺在襲擊伊朗一事上變得更加大膽。該官員說，「拜登真正的目的是全面協助以色列，而且數十年來言行如一，內唐亞胡清楚這一點，所以他才會更加大膽，且有信心攻擊敵國後還能獲得美國全力支持」。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

冷戰後最大規模換囚／拜登7月21日確認換囚1小時後 才宣布退選

遭俄羅斯囚禁人士獲釋返抵美國 拜登、賀錦麗熱情擁抱相迎

俄與西方冷戰後最大換囚行動內幕曝！傳拜登直接參與 2周前取得進展

局勢緊張！拜登與內唐亞胡通話 誓言捍衛以色列安全、抵抗伊朗報復

相關新聞

伊朗反擊時間曝光！美司令訪中東超前部署「這國」曾協防以色列成關鍵

政治新聞網Axios報導，美國與以色列等3名官員透露，伊朗最快可能在5日針對哈尼雅之死進行報復行動，而美軍中央司令部司令...

不滿拖延以哈停火談判 拜登飆罵內唐亞胡「不要再唬爛我」

以色列12頻道 （Channel 12）3日晚間指出，美國總統拜登8月1日曾與以色列總理內唐亞胡進行通話，內唐亞胡表示將...

哈瑪斯首領之死爆內鬼！伊朗拘捕20多人 軍情界高官、飯店員工涉案

紐約時報報導，哈瑪斯政治局主席哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日下榻伊朗德黑蘭北部國營飯店遭暗殺身亡，時間...

以軍攻擊約旦河西岸 9巴勒斯坦人喪生

綜合外媒三日報導，以軍三日在約旦河西岸發起兩波攻擊行動，已知造成九名巴勒斯坦人喪生，以軍則宣稱兩波攻擊的對象均為「恐怖分...

耶路撒冷發空襲指引 90秒躲防空洞

面對伊朗揚言報復，以色列大城特拉維夫瀰漫焦慮，街道行人減少、民眾情緒緊繃。另一大城耶路撒冷市府更向市民發布遇襲時的指引，...

伊朗無言憤怒 中東最危險時刻

華爾街日報二日報導說，伊朗四月為報復以軍空襲伊朗駐敘利亞大使館，動用逾三百架無人機和飛彈襲擊以色列前夕，曾先將此一決定拍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。