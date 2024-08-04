不滿拖延以哈停火談判 拜登飆罵內唐亞胡「不要再唬爛我」

以色列12頻道 （Channel 12）3日晚間指出，美國總統拜登8月1日曾與以色列總理內唐亞胡進行通話，內唐亞胡表示將盡快派遣代表並恢復與哈瑪斯的停火談判，遭到拜登飆罵「不要再唬爛我」（stop bullshitting me）。這項報導並未引述消息來源。

以色列與哈瑪斯的停火協議進行數月始終未能有所斬獲，對此拜登先前曾表示內唐亞胡因為政府內部原因刻意拖延。

據傳拜登在1日的通話最後，對內唐亞胡撂狠話，「不要把美國總統（的支持）當作理所當然」。

12頻道報導表示，1日通話主要針對美以將共同因應伊朗及其代理人組織的可能反擊。拜登政府曾在4月13日至14日協防以色列，攔截與擊退伊朗報復以色列駐敘利亞大使館，如今哈瑪斯首領在德黑蘭遇刺，最可能的幕後主使以色列也成為伊朗當局攻擊目標。

而內唐亞胡辦公室回應報導表示，總理「不會干預美國政治，並且將與任何一位總統當選人合作，同時希望美國也不會干預以色列內政」。

另外，每日電訊報3日援引一名以色列資深官員報導，拜登7月21日退選之後，內唐亞胡感覺在襲擊伊朗一事上變得更加大膽。該官員說，「拜登真正的目的是全面協助以色列，而且數十年來言行如一，內唐亞胡清楚這一點，所以他才會更加大膽，且有信心攻擊敵國後還能獲得美國全力支持」。