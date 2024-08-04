中東局勢緊繃 法外長與美國務卿籲最大程度克制

法國外交部今天表示，法國和美國外長呼籲中東各方「保持最大限度的克制」，以防止地區衝突。

法新社報導，法國外交部長一位發言人表示，法國外長塞儒內（Stephane Sejourne）與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）透過電話，討論了中東日益緊張的局勢。

這位發言人還說：「他們同意繼續呼籲各方保持最大程度的克制，防止任何會對這個地區各國帶來毀滅性後果的區域衝突。」

發言人補充說，他們還將繼續共同努力實現加薩（Gaza）持續性停火。

在伊朗及其盟友升高對以色列威脅下，各界日益擔心中東地區軍事局勢可能升級。

伊朗、巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）及其黎巴嫩盟友真主黨（Hezbollah），都直指以色列要為哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日在德黑蘭遇刺喪命一事負責。