加薩官員：以色列空襲校園 至少17人喪命

加薩走廊民防機構表示，以色列今天轟炸加薩市一處校園，至少造成17人喪生，以色列軍方則通報擊中巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」一座指揮中心。

法新社報導，加薩走廊（Gaza Strip）民防機構透過聲明更新死亡人數，並指出：「以色列襲擊哈瑪瑪學校（Hamama），導致17名烈士（死亡）及數人受傷。」

以色列軍方證實發動了這場空襲，表示擊中一座位於校園內的哈瑪斯（Hamas）指揮及控制中心。

今天稍早，加薩走廊民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）提到，許多在以哈戰爭中流離失所的巴勒斯坦人在這個學校避難。

以軍稱哈瑪斯激進分子利用這個學校的校園製造武器，那裡同時也是「哈瑪斯恐怖分子的藏身處」。

以色列方面一再指控哈瑪斯把民間設施當作指揮及控制中心，或者用以藏匿指揮官和戰鬥人員，哈瑪斯則否認這項指控。