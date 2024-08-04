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耶路撒冷發空襲指引 90秒躲防空洞

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

面對伊朗揚言報復，以色列大城特拉維夫瀰漫焦慮，街道行人減少、民眾情緒緊繃。另一大城耶路撒冷市府更向市民發布遇襲時的指引，包括民眾必須能在九十秒內躲到防空洞、先備妥可供三天維生的充足食物和水等。當地超市也出現民生必需品銷量激增，尤其是食品。

ＣＮＮ報導說，耶路撒冷市府已發放一份文件，列出將作為避難所的停車場及各處防空洞，並建議市民先前往打掃準備。市民也應做好要在防空洞避難幾天的準備，並因應恐連續數天的停電。

該文件另建議民眾儲備電池、手電筒和藥品等所需物資。以色列連鎖超市Victory指稱，部分商品銷量已比往常增加三成，民眾大多購買罐頭、穀片、義大利麵、冷凍肉、瓶裝水、衛生紙和濕紙巾。

另據總部在倫敦的媒體「中東之眼」影片，特拉維夫民眾情緒複雜。一名婦女說，她覺得沒安全感，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖哈尼雅七月卅一日遇刺身亡後，她就取消當天上午的行程安排。另一名女子說，雖「樂見」哈尼雅之死，但也清楚衝突恐進一步擴大。

半島電視台二日引述正在特拉維夫的以色列政治專家戈柏報導，當地普遍瀰漫焦慮，但仍遠不及去年十月以哈開戰初期般六神無主。當時市民一度以為黎巴嫩武裝團體真主黨將南下攻擊。

戈柏提到，以色列民眾雖緊張，卻也覺得聽天由命，有人甚至認為這就是在敵人環伺下，以色列的宿命。

以色列 耶路撒冷 超市

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