以軍攻擊約旦河西岸 9巴勒斯坦人喪生

綜合外媒三日報導，以軍三日在約旦河西岸發起兩波攻擊行動，已知造成九名巴勒斯坦人喪生，以軍則宣稱兩波攻擊的對象均為「恐怖分子」。

首波攻擊在約旦河西岸圖卡瑞姆西北部的農村地帶，向北通往柴塔的道路上。以軍凌晨發現一輛載有五名武裝分子的車輛，由於車上乘客準備發動攻擊，以軍無人機隨即發射兩枚飛彈並造成車輛起火，車上乘客隨即被送往附近醫院，其中四人已成焦屍。

以軍聲明，遭擊斃的武裝分子是在圖卡瑞姆一帶活動的恐怖組織小組，以軍已封鎖該區域並持續掃蕩恐怖分子。哈瑪斯稱五人皆為其組織成員，其中一名死者為「圖卡門旅」指揮官，但巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織則稱其他四人為其戰士。

以軍並證實第二波是在圖卡瑞姆遭四名巴勒斯坦武裝分子攻擊，以軍隨即開火將之擊斃。

圖卡瑞姆是去年以哈開戰後，遭戰火波及最嚴重的地方之一，除以軍常對此發動攻擊，哈瑪斯與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織在此也十分活躍。

在這兩波攻擊前幾天，哈瑪斯最高領袖哈尼雅才在伊朗德黑蘭遇襲身亡。有知情人士當時指稱哈尼雅死於下榻客房內預先暗藏的遙控炸彈。但外媒三日引述伊朗革命衛隊說法，哈尼雅是遭短程投射式武器發射重達七公斤的彈藥炸死。