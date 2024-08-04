快訊

奧運拳擊／陳念琴5：0晉級4強 拳擊隊保底雙牌創紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

以軍攻擊約旦河西岸 9巴勒斯坦人喪生

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導

綜合外媒三日報導，以軍三日在約旦河西岸發起兩波攻擊行動，已知造成九名巴勒斯坦人喪生，以軍則宣稱兩波攻擊的對象均為「恐怖分子」。

首波攻擊在約旦河西岸圖卡瑞姆西北部的農村地帶，向北通往柴塔的道路上。以軍凌晨發現一輛載有五名武裝分子的車輛，由於車上乘客準備發動攻擊，以軍無人機隨即發射兩枚飛彈並造成車輛起火，車上乘客隨即被送往附近醫院，其中四人已成焦屍。

以軍聲明，遭擊斃的武裝分子是在圖卡瑞姆一帶活動的恐怖組織小組，以軍已封鎖該區域並持續掃蕩恐怖分子。哈瑪斯稱五人皆為其組織成員，其中一名死者為「圖卡門旅」指揮官，但巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織則稱其他四人為其戰士。

以軍並證實第二波是在圖卡瑞姆遭四名巴勒斯坦武裝分子攻擊，以軍隨即開火將之擊斃。

圖卡瑞姆是去年以哈開戰後，遭戰火波及最嚴重的地方之一，除以軍常對此發動攻擊，哈瑪斯與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織在此也十分活躍。

在這兩波攻擊前幾天，哈瑪斯最高領袖哈尼雅才在伊朗德黑蘭遇襲身亡。有知情人士當時指稱哈尼雅死於下榻客房內預先暗藏的遙控炸彈。但外媒三日引述伊朗革命衛隊說法，哈尼雅是遭短程投射式武器發射重達七公斤的彈藥炸死。

哈瑪斯 巴勒斯坦 約旦

延伸閱讀

防伊朗威脅！美軍緊急調派航母和更多艦機赴中東部署

哈瑪斯領袖遇襲身亡 法國呼籲國人盡速離開伊朗

輪不到以色列講話？ 哈瑪斯官員：證實最高指揮官死訊是卡薩姆旅的責任

從難民到政治之巔：巴勒斯坦前總理哈尼亞，哈瑪斯的「非典型」領袖

相關新聞

防伊朗襲擊以色列 美急調林肯號赴中東

五角大廈於二日宣布，將調派尼米茲級核動力航空母艦「林肯號」打擊群，以及更多戰機、軍艦開赴中東。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ...

伊朗無言憤怒 中東最危險時刻

華爾街日報二日報導說，伊朗四月為報復以軍空襲伊朗駐敘利亞大使館，動用逾三百架無人機和飛彈襲擊以色列前夕，曾先將此一決定拍...

以軍攻擊約旦河西岸 9巴勒斯坦人喪生

綜合外媒三日報導，以軍三日在約旦河西岸發起兩波攻擊行動，已知造成九名巴勒斯坦人喪生，以軍則宣稱兩波攻擊的對象均為「恐怖分...

耶路撒冷發空襲指引 90秒躲防空洞

面對伊朗揚言報復，以色列大城特拉維夫瀰漫焦慮，街道行人減少、民眾情緒緊繃。另一大城耶路撒冷市府更向市民發布遇襲時的指引，...

遇害新說法！哈尼雅遭暗殺身亡 伊朗革命衛隊：被「短程砲彈」炸死

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領導人哈尼雅7月31日在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡，伊朗當局目前正全面調查此事。這幾天出現各種關於哈尼...

以色列無人機攻擊約旦河西岸 巴勒斯坦方稱釀5死

據巴勒斯坦的通訊社和消息人士說法，1架以色列無人機今天打擊約旦河西岸（West Bank）的圖卡瑞姆一帶，造成5人死亡。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。