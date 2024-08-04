伊朗無言憤怒 中東最危險時刻

華爾街日報二日報導說，伊朗四月為報復以軍空襲伊朗駐敘利亞大使館，動用逾三百架無人機和飛彈襲擊以色列前夕，曾先將此一決定拍電報通知外交官，讓美以提前準備。但伊朗這次卻將試圖避免中東爆發區域性戰爭的外交官拒於門外。

伊朗四月空襲以色列的絕大多數武器，最後在到達以國目標前就被擊落。但正致力阻止衝突加劇的美國和阿拉伯國家外交官，近日卻面臨伊朗和其盟友黎巴嫩真主黨「無言的憤怒」。德黑蘭與真主黨除了要為哈瑪斯領袖哈尼雅復仇，也要替在貝魯特南部遭以國「消滅」的真主黨最高軍事領袖舒庫爾雪恨。

一位已聽取德黑蘭簡報的伊朗外交官指稱，許多國家試圖說服伊朗勿升級局勢，但由於以色列近期發動的多起攻勢，這些勸阻已無疾而終、也徒勞無功，「以色列逾越一切紅線，伊朗的回應將既迅速又劇烈」。

外界對伊朗動向缺乏資訊，已使中東局勢步入去年十月以哈開戰以來最危險的時刻之一。一位美國官員說，尚無跡象顯示伊朗已決定是否以及如何應對，預料德黑蘭的回應可能在數天到一周後發生，美國政府正嚴陣以待。

白宮國安會前中東事務主任的塔柏勒表示，外交電報降低恐導致誤判形勢的下一步，其結果可能是衝突的螺旋式惡化與難以控制，而非像以色列與伊朗四月般有限度的一來一往。

美國前安全官員、加拿大皇家銀行地緣政治分析師克勞夫特則說，相較四月只是以色列與伊朗一對一交鋒，這次有多個敵對方交集，風險已提高。近幾天的事件恐引發危險的「戰爭迷霧」演變，使紅線難以察覺並擴大嚴重誤判的風險。