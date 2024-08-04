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防伊朗襲擊以色列 美急調林肯號赴中東

聯合報／ 編譯茅毅徐榆涵／綜合報導
五角大廈正急派更多機艦開往中東地區，以防伊朗對以色列發動突襲。圖為美國海軍林肯號航母打擊群穿越荷莫茲海峽。（歐新社）
五角大廈正急派更多機艦開往中東地區，以防伊朗對以色列發動突襲。圖為美國海軍林肯號航母打擊群穿越荷莫茲海峽。（歐新社）

五角大廈於二日宣布，將調派尼米茲級核動力航空母艦「林肯號」打擊群，以及更多戰機、軍艦開赴中東美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述美國官員報導，預料伊朗將為報復巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖哈尼雅七月在德黑蘭被暗殺身亡而襲擊以色列，時間可能在接下來幾天。華爾街日報報導則稱，伊朗最快三日就將發動攻擊。

五角大廈副發言人辛赫聲明，美國國防部長奧斯丁二日下令，林肯號取代正在阿曼灣執行任務的「羅斯福號」航艦打擊群，並向中東、地中海加派更多能防禦彈道飛彈攻擊的巡洋艦與驅逐艦，以及部署更多陸基飛彈防禦系統，在中東增派一個戰鬥機中隊，加強空中支援能力。羅斯福號艦載機約四十架，包括Ｆ／Ａ–18與匿蹤戰機Ｆ–35。

該聲明提到，為強化對美軍部隊的保護，奧斯丁已指示調整美國目前的軍事態勢，並增加對以色列國防的支援，確保美國做好因應各種突發事件的準備。聲明雖未透露前述美國軍事資產何時到位，但表明旨在「降低伊朗或其夥伴與代理人導致地區（緊張）升高的可能性」，「我們將與以色列站在一起，支持他們自我防衛」。

外界原以為，在羅斯福號打擊群完成目前於中東的部署後，美國國防部可能不會做出調動，但奧斯丁決定改派林肯號替換。他是在和以色列防長葛朗特通話後發布命令，奧斯丁並在電話中承諾將提供以國更多支援。

地面部隊方面，美軍在中東正駐紮一個陸戰隊兩棲戰備群，總兵力約四千人；東地中海還有兩棲攻擊艦「黃蜂號」等五艘軍艦，必要時即可馳援以色列。ＣＮＮ報導說，這可能是自去年十月以哈開戰頭幾天以來，美軍對中東的最大規模行動。

另外，白宮國安會發言人柯比表示，「我們已聽到伊朗最高領袖（哈米尼）大聲又清楚的言辭」，即他打算就哈尼雅之死報復，「他們想對以色列實施另一次攻擊」，「我們必須確保在該地區有適當的資源和能力」。

以色列官方至今仍未公開承認暗殺哈尼雅，但以軍七月卅日聲明承認派空軍戰機在貝魯特「消滅」黎巴嫩武裝團體真主黨最高軍事領袖兼戰略首長舒庫爾。

中東 以色列 美國

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