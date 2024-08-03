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以色列無人機攻擊約旦河西岸 巴勒斯坦方稱釀5死

中央社／ 約旦河西岸3日綜合外電報導
據巴勒斯坦的通訊社和消息人士說法，1架以色列無人機今天打擊約旦河西岸的圖卡瑞姆一帶，造成5人死亡。以色列軍方則稱其打擊一個「恐怖組織小組」。圖／美聯社
據巴勒斯坦的通訊社和消息人士說法，1架以色列無人機今天打擊約旦河西岸的圖卡瑞姆一帶，造成5人死亡。以色列軍方則稱其打擊一個「恐怖組織小組」。圖／美聯社

巴勒斯坦的通訊社和消息人士說法，1架以色列無人機今天打擊約旦河西岸（West Bank）的圖卡瑞姆一帶，造成5人死亡。以色列軍方則稱其打擊一個「恐怖組織小組」。

法新社報導，圖卡瑞姆（Tulkarem）的薩貝特薩貝特醫院（Thabet Thabet Hospital）院長透過聲明表示，「1架以色列無人機在圖卡瑞姆的柴塔村（Zeita）附近打擊1輛巴勒斯坦車輛後」，有「5名殉道者」被送到這家醫院。

根據巴勒斯坦通訊社瓦法社（Wafa）報導，1架以色列軍方無人機朝1輛車發射「2枚飛彈」，造成車輛起火、5人喪生。

1名目擊人士在事發現場告訴法新社：「我住的地方離這裡不到50公尺。我們聽到爆炸聲後趕來，看到1輛車著火。」事發地點在圖卡瑞姆朝北通往柴塔的道路上。

瓦法社還說，以色列軍方已迅速將附近地區封鎖。

以色列軍方則透過簡短聲明表示：「以色列國防軍（IDF）的1個飛行器打擊了1輛車，以及在圖卡瑞姆一帶活動的恐怖組織小組。」此外未提供更多詳情。

以色列 巴勒斯坦 恐怖組織

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