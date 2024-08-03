憂心中東緊張加劇 瑞典宣布關閉駐黎巴嫩大使館

瑞典當局擔憂加薩走廊（Gaza Strip）戰爭可能升級為區域衝突，因此呼籲數以千計的國民離開黎巴嫩後，瑞典外交部今天宣布，將關閉駐貝魯特大使館。

法新社報導，巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）和黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）的領袖本週相繼遇害，部分國家認為是以色列動手，讓中東緊張局勢進一步升溫。

瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）向瑞典廣播電台（Swedish Radio）表示：「外交部已指示工作人員離開（黎巴嫩首都）貝魯特並前往賽普勒斯，而且外交部正打算臨時搬遷大使館。」

比爾史特龍還說，這項決定最初僅為了8月，但可能會依據安全情勢而延長，「外交部正密切監控事態發展」。

根據瑞典外交部的數據，今年夏天可能有多達1萬名瑞典國民前往黎巴嫩。但從2023年10月起，瑞典已將黎巴嫩列為旅遊警示地區。

比爾史特龍指出：「我呼籲目前在黎巴嫩的瑞典人，趁情勢還可以的狀況下，運用各種可能的方式離開當地。」