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駐以色列代表處餐會 關懷旅居以國台灣僑胞

中央社／ 特拉維夫3日專電
駐以色列代表處於8月2日在特拉維夫舉辦餐會，關懷旅居以國台灣僑胞，駐以代表李雅萍於僑宴致詞。（駐以色列代表處提供）中央社
駐以色列代表處於8月2日在特拉維夫舉辦餐會，關懷旅居以國台灣僑胞，駐以代表李雅萍於僑宴致詞。（駐以色列代表處提供）中央社

以色列代表處於8月2日在特拉維夫舉辦餐會，關懷旅居以色列國人，同時提供領務諮詢服務，約百餘位台灣僑胞及留學生扶老攜幼踴躍出席，場面溫馨熱鬧。

駐以代表李雅萍在致詞時表示，欣見台僑家庭在以色列開枝散葉，僑社日益壯大，期勉僑胞在駐地發揮力量，一起做好國民外交。李雅萍也特別關心國人旅居生活情形，尤其在此戰爭時期，希望藉這個機會讓僑胞可以互道平安，相互提供心靈支援及交換生活經驗與資訊。

這次出席餐會活動的僑胞及留學生對於台灣政府在保僑、護僑工作不遺餘力，十分感念。許多人也向代表處表示，自以哈戰爭以來，生活壓力都很大，心理韌性對於應對強敵環伺壓力至關重要，很感謝代表處舉辦餐會聯誼，分享近況。

李雅萍鼓勵旅居以國的僑胞能透過駐處網站、社群媒體多了解政府政策及台以關係最新進展。她也提到今年順利舉行大選，再次持續深化及鞏固台灣民主，新政府宣示的「5大信賴產業」涵蓋半導體、人工智慧（AI）、安全控制、軍工業及次世代通訊，將使台灣站穩供應鏈關鍵角色，守護台海和平與繁榮，而這些產業台以間互補性及合作潛力無窮，可預見雙邊關係將更緊密。

以色列的台灣僑界自2007年陸續成立「以色列台灣之友會」等僑團組織，近年來因疫情、戰爭而暫停運作。經駐處從旁輔導，這次餐會也順利協調熱心僑胞暫代會長職務，繼續服務僑社，強化凝聚力及向心力。

以色列 壓力 戰爭

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