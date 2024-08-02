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土耳其禁用Instagram 疑因哀悼哈瑪斯領袖之死貼文被審查

中央社／ 伊斯坦堡2日綜合外電報導
哈瑪斯首腦哈尼雅在伊朗德黑蘭遇刺身亡。（路透）
哈瑪斯首腦哈尼雅在伊朗德黑蘭遇刺身亡。（路透）

土耳其電信監管單位今天封鎖了社群媒體Instagram，未提出任何解釋，疑似因為Instagram審查該國用戶哀悼哈瑪斯領袖之死的訊息。

法新社報導，土耳其訊息和通信技術局（BTK）在官網發文指出：「Instagram.com因為2024年8月2日的決議被封鎖」。但BTK沒有提供更多細節。

許多生活在土耳其的Instagram用戶透過社群平台X抱怨，稱他們無法更新Instagram動態。該情形經法新社記者查核後確認屬實。

此前，土耳其總統首席發言人阿爾通（FahrettinAltun）7月31日曾嚴厲批評Instagram，指控該平台「阻礙用戶發表對烈士哈尼雅（Ismail Haniyeh）的哀悼訊息」。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）政治領袖哈尼雅於德黑蘭（Tehran）參加伊朗總統就職典禮後，7月31日遇襲身亡，以色列被視為始作俑者。哈尼雅生前是土耳其總統厄多安（Erdogan，或譯艾爾段）的親密盟友。

根據當地媒體，在土耳其全國8500萬人口中，Instagram註冊用戶超過5千萬。

Instagram 以色列 伊朗 厄多安 哈瑪斯 土耳其 巴勒斯坦 社群媒體

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