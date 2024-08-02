大馬舉辦集會聲援巴勒斯坦 盼向國際發出明確訊號

馬來西亞將再度舉辦大型集會聲援巴勒斯坦人民，通訊部長法米強調，盼藉此向國際社會發出明確訊號，包括首相安華與內閣閣員均出席聲援。

法米（Fahmi Fadzil）今天在社群媒體平台臉書（Facebook）貼文，呼籲大馬人民共同出席4日在武吉加里爾（Bukit Jalil）亞通體育館（Axiata Arena）舉行的「與巴勒斯坦人民同在」集會。這也是大馬繼去年10月後第二度舉辦大型集會。

新海峽時報（New Straits Times）報導，法米昨天在行政中樞布特拉加亞（PutraJaya）記者會表示，不論政治背景為何，包括各黨派國會議員都受邀參與即將舉行的聲援集會。

他表示，大馬盼透過這次集會，再度向國際社會發出明確訊號，強調大馬聲援巴勒斯坦的立場從未改變，今後也將繼續支持巴勒斯坦。

大馬政府去年10月間曾在同樣場地舉辦聲援晚會，參與民眾將體育館擠得水洩不通，也有民眾揮舞巴勒斯坦國旗在場外聲援，逾1萬6000人參與。當安華抵達會場受到與會群眾鼓掌歡迎，情緒沸騰。

另外，對於巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）領袖哈尼雅在伊朗遇襲身亡，大馬外交部日前也發表聲明譴責，要求徹底調查真相，將凶手繩之以法，聲明中譴責包括針對性暗殺在內的一切暴力行徑。

馬來西亞支持巴勒斯坦人的合法權利，主張他們有權在以1967年以前邊界為基礎的國際公認邊界內和平居住，並以東耶路撒冷為首都，以及巴勒斯坦人返回家園與取回財產的不可剝奪權利。

馬來西亞社運團體多次發動民眾走上街頭，聲援迄今仍身陷砲火的巴勒斯坦人民，希望國際重視訴求。