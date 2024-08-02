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哈瑪斯領袖遇襲 拜登重申保護以色列抗伊朗威脅

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

哈瑪斯領袖哈尼雅在德黑蘭遇刺身亡後，伊朗揚言報復以色列。白宮表示，美國總統拜登今天告訴以色列總理尼坦雅胡，華府將致力保護以色列安全，協助「抵禦伊朗所有威脅」。

法新社報導，據白宮聲明，拜登（Joe Biden）強調「將持續努力減緩區域邊境緊張局勢」。民主黨總統參選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）也加入這場電話會議。

拜登和尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話前，以色列曾宣布什葉派民兵組織真主黨（Hezbollah）最高軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）已在黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）被殲滅。

至於巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）昨天在伊朗首都德黑蘭（Tehran）遇襲身亡一事，尼坦雅胡政府則尚未置評，但哈瑪斯和伊朗已將責任歸咎以色列。

白宮表示，拜登在與尼坦雅胡的電話中「重申他保護以色列安全的承諾，協助抵禦伊朗所有威脅，包括其代理人恐怖組織哈瑪斯、真主黨和葉門叛軍青年運動（Huthis）威脅」。

白宮還說：「總統討論到為支持以色列抵禦威脅所做的努力，包括對抗彈道飛彈和無人機攻擊，以及新的美國防禦軍事部署。」

以色列 伊朗 拜登

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