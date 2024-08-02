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精準打擊哈瑪斯與真主黨 以色列高度戒備防報復攻擊

中央社／ 特拉維夫2日專電

以色列7月30日對真主黨與哈瑪斯發動精準襲擊後，中東緊張局勢升溫，多家航空公司取消飛以航班，以色列預警伊朗將報復攻擊而進入高度戒備，並建議旅外以國人民加強安全措施。

近期以色列對哈瑪斯（Hamas）和黎巴嫩真主黨（Hezbollah） 的攻擊力道增高。先是7月13日在加薩甘尤尼斯（Khan Yunis） 地區空襲炸死哈瑪斯軍事部門首領戴夫（Mohammed Deif），據信他是去年10月7日哈瑪斯跨境突擊以色列南部邊境社區的主謀。

自以哈戰爭爆發以來，伊朗支持的黎巴嫩真主黨就幾乎每天與以色列交火，向以色列北部發射無數火箭，挑釁以色列。7月27日真主黨的火箭襲擊戈蘭高地，擊中邁季代勒沙姆斯（Majdal Shams）小鎮，造成12名正在足球場踢球的兒童喪生，數十名受傷。

以色列的對策是於7月30日晚間空襲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南部一棟建築，精準擊斃真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr），據以色列軍方表示他是戈蘭高地受致命打擊的罪魁禍首，也是真主黨領袖納斯拉勒 （Hassan Nasrallah）的得力助手。

幾小時後，到德黑蘭出席伊朗新總統就職典禮的哈馬斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）與他的隨扈被遠程引爆裝置炸死。以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）昨晚在公開聲明中說：「除了在黎巴嫩暗殺高階真主黨官員舒庫爾外，以色列那晚（7月30日）並未在中東其他地方發動空襲。」這是針對「紐約時報」所報導，哈尼雅是在德黑蘭的伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）大樓內被炸死的背景下做出的聲明。

根據報導及「耶路撒冷郵報」（The JerusalemPost）的消息來源，這枚炸彈是在6月份就被隱藏設置，並使用了先進的遙控技術，跟2020年殺害伊朗核子發展首領法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）時所使用的技術相同。

在伊朗和真主黨忿言將「血債血還」的情勢下，以軍發言人哈加里強調：「內政部門的防衛政策沒有改變。我們正採取一切措施確保安全。如有警告，大家必須根據內政部門的指示行動。我們已準備好，並有（國際）合作夥伴幫助我們防衛，但防禦並非無懈可擊，以色列國防軍為任何情況做好了準備。」

以色列國家安全委員會（NSC）也警告以國公民準備應對可能在國外發生的恐怖襲擊。以色列國家安全委員會強調各地猶太場所有被襲擊的風險，包括大使館、猶太教堂、以色列企業、查巴德（Chabad）猶太中心和猶太餐廳等。他們還警告，這種升級可能增加全球聖戰組織和個人對以色列人的襲擊機率。

NSC提醒以色列公民在國外旅行時避免展示明顯的猶太標誌，並在公共場所如購物中心、餐館、酒店和酒吧保持警惕。NSC建議以色列人民重新考慮前往高威脅國家的旅行計劃，即使前往較安全的目的地時也要採取更多預防措施。

隨著中東緊張局勢升級，多家航空公司取消了前往以色列的部分航班，其中包括杜拜航空（Flydubai）、達美航空 （Delta Airlines）、印度航空（Air India） 和波羅的海航空 （Air Baltic），德國漢莎航空（Lufthansa）集團的航班也停飛至8月9日。聯合航空 （United Airlines） 則暫停所有航班，且未定復航日期。儘管外國航空公司航班取消，以色列本國的三家航空公司仍照常運作。以色列機場管理局8月1日重申，儘管目前的安全形勢，往返以色列的航班仍然是安全的。

以色列 伊朗 航班

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