局勢緊張！拜登與內唐亞胡通話 誓言捍衛以色列安全、抵抗伊朗報復

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日凌晨疑遭以色列暗殺身亡，哈瑪斯揚言報復。美國總統拜登1日與以色列總理內唐亞胡通話，重申美國致力捍衛以色列安全，並提供新的防禦性軍事部署。

白宮在聲明中表示，拜登重申對以色列的安全承諾，以應對來自伊朗，包括伊斯蘭武裝團體哈瑪斯、真主黨和胡塞武裝的所有威脅。聲明又說，拜登與內唐亞胡討論了美國對以色列防禦能力的支持，以及美國新的防禦性軍事部署。

根據通話摘要，拜登表明美國會持續致力緩解地區更廣泛的緊張局勢，副總統賀錦麗也加入通話。

內唐亞胡1日表示，以色列已做好高度準備，發起侵略行為者將付出沉重代價，但未承認或否認殺害哈瑪斯領導人哈尼雅。