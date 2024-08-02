專家：美在中東權力真空 升高衝突

哈瑪斯領導人哈尼雅在伊朗遇刺身亡，專家都認為一定是以色列下手，而美國宣稱事前不知情，不免讓人憂心美國因大選導致中東地區權力真空，以色列獨斷行事恐激起更廣泛的地緣政治危機。

幾個月以來，各國外交官與專家無不擔心美國政治亂局可能在海外引發侵略行動，不論是俄國、北韓或北京在南海的擴張。如今以色列在中東頻頻出手，讓人們憂慮美國深陷國內政治戲碼，無力制止衝突發生。

美國國務卿布林肯表示，哈尼雅遇襲，美國並未參與也未被告知，伊朗則在第一時間譴責以色列。布林肯聲明證實區域存在著危險的權力真空。

約翰霍普金斯高等國際研究學院的納斯爾說，外界原本認為普亭、習近平或金正恩將利用美國空窗期間行動，沒人想到會是美國盟邦這麼做。

拜登極力斡旋以色列與哈瑪斯停火釋囚，真主黨舒庫爾與哈瑪斯哈尼雅接連遇刺，等於向外界釋出拜登外交努力徒然無功的訊號。

此外，美國不願陷入與伊朗的直接衝突，以色列四月空襲敘利亞首都大馬士革的伊朗使館後，美方還私下勸說伊朗限制對以色列的軍事報復。然而，哈尼雅在出席伊朗新總統裴澤斯基安就職典禮時遇刺，顯示美國先前的行動毫無意義，伊朗最高領袖哈米尼旋即揚言「血債血償」。

美國中東和平計畫主席李威認為，以色列再次跨越紅線，伊朗人因無法保護客人而感到羞辱。

分析家認為，以國總理內唐亞胡或許認為美國已陷入權力真空，是時候採取行動。在暗殺行動發生之際，以色列對伊朗的核武野心愈來愈感憂心。隨著拜登政府在伊朗核協議的努力失敗，以色列野心也愈來愈大。

由於華府對伊朗核武計畫缺乏實質影響力，以色列對於西方無法阻止伊朗製造核武感到失望，此時挑起衝突，將提供以色列打擊核武設施的藉口。

以國暗殺行動也讓美國失去與伊朗建立關係的機會，儘管伊朗新總統裴澤斯基安將自己定位為改革者，但在暗殺行動後將難以與西方展開外交接觸。

事實上，伊朗也未必願意冒險引來全面戰爭。二○二○年，伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼遭美國刺殺，但德黑蘭並未發動戰爭。德黑蘭需要顧及面子，但也不能危及政權生存。