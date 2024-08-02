以軍證實 擊殺哈瑪斯軍事首腦

以色列軍方一日證實，哈瑪斯卡薩姆旅指揮官戴夫死於七月的加薩空襲。戴夫是哈瑪斯軍事部門首腦，被認為是去年十月七日哈瑪斯突襲以色列事件主謀，也是這次以哈戰爭中命喪以軍之手的最高階哈瑪斯軍事官員。

哈瑪斯政治領袖哈尼雅七月卅一日在伊朗德黑蘭遭空襲暗殺，七月卅日以軍襲擊貝魯特打死黎巴嫩真主黨指揮官舒庫爾，加上戴夫，以色列的三名敵對勢力高層相繼傳出喪命。

以軍相信戴夫是去年十月七日哈瑪斯突襲以色列事件的策畫者，造成以色列南部約一千兩百人死亡，並引發以哈戰爭。

以軍於七月十三日空襲加薩南部城市甘尤尼斯的人道主義區，共投擲八枚兩千磅炸彈，造成至少九十名巴人喪生，包括戴夫。當時以軍僅證實另一名哈瑪斯指揮官薩拉瑪死亡，哈瑪斯也宣稱戴夫並沒有死，直到一日以國才發布聲明，表示最新情資證實戴夫死於這次空襲，哈瑪斯則尚未回應。

哈瑪斯政治和軍事兩大部門領導人相繼喪命，以國總理內唐亞胡宣稱，在摧毀哈瑪斯軍事能力前，不會停止加薩戰事。以色列國防部長葛朗特則表示，戴夫喪命是實現戰爭目標的重要里程碑，顯示哈瑪斯開始瓦解。

對於哈瑪斯領袖哈尼雅在德黑蘭遭空襲暗殺，以色列政府尚未發表正式評論。

紐約時報援引三名伊朗官員報導，伊朗最高領袖哈米尼在最高國家安全委員會緊急會議下達命令，將對以色列發動直接襲擊，報復哈尼雅在伊朗遭以色列暗殺。

伊朗官員透露，伊朗軍方正考慮使用無人機和飛彈攻擊以色列特拉維夫和海法附近軍事目標，但會避免造成平民傷亡，伊朗也可能與葉門、敘利亞和伊拉克的羽翼組織合作發動協調攻擊。

伊朗的報復行動，加上哈瑪斯勢必退出停火協商，以及黎巴嫩真主黨指揮官舒庫爾遭以軍襲殺，外界憂心恐爆發區域戰爭。

哈瑪斯卡薩姆旅成立於一九九一年，戴夫為創始人之一，領軍迄今已有數十年。在他指揮下，卡薩姆旅實施數十次自殺炸彈攻擊，並建立強大軍火庫，可深入以國境內發動攻擊。

由於從不現身公共場所加上幾乎沒有照片，戴夫行蹤成謎。

自二○○二年起，以國多次嘗試刺殺戴夫，迫使戴夫多次遷徙避禍。美國政府稱戴夫為化名，其真實姓名為馬士禮，並將其列為恐怖分子。