路透：消息人士稱伊朗召集代理人團體 商討如何報復以色列

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日凌晨遭襲擊身亡，伊朗和哈瑪斯指以色列是凶手。消息人士告訴路透，伊朗正召集代理人團體至德黑蘭，商討如何報復以色列。

英國天空新聞指出，伊朗在不同程度上支持、資助和訓練中東地區多個代理人團體，包括加薩的哈瑪斯、葉門叛軍「青年運動」（Houthi）、黎巴嫩真主黨和敘利亞及伊拉克的一些團體。

稍早有消息指伊朗最高領袖哈米尼已下令對以色列發動直接襲擊。紐約時報援引三名知悉情況的伊朗官員報導，哈尼雅遭暗殺後不久，哈米尼於7月31日上午在伊朗最高國家安全委員會的一次緊急會議下達該命令。

伊朗官員透露，伊朗軍事指揮官正考慮使用無人機和飛彈聯合攻擊特拉維夫和海法附近的軍事目標，但會注意避免造成平民傷亡。另一個正在考慮的方案是從伊朗及其擁有盟軍的其他戰線（包括葉門、敘利亞和伊拉克）發動協調攻擊，以取得最大效果。