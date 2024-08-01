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路透：消息人士稱伊朗召集代理人團體 商討如何報復以色列

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
伊朗最高領袖哈米尼（中）1日站在哈瑪斯領導人哈尼雅及其隨扈的棺木前，帶領眾人祈禱。圖／美聯社
伊朗最高領袖哈米尼（中）1日站在哈瑪斯領導人哈尼雅及其隨扈的棺木前，帶領眾人祈禱。圖／美聯社

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日凌晨遭襲擊身亡，伊朗和哈瑪斯指以色列是凶手。消息人士告訴路透，伊朗正召集代理人團體至德黑蘭，商討如何報復以色列。

英國天空新聞指出，伊朗在不同程度上支持、資助和訓練中東地區多個代理人團體，包括加薩的哈瑪斯、葉門叛軍「青年運動」（Houthi）、黎巴嫩真主黨和敘利亞及伊拉克的一些團體。

稍早有消息指伊朗最高領袖哈米尼已下令對以色列發動直接襲擊。紐約時報援引三名知悉情況的伊朗官員報導，哈尼雅遭暗殺後不久，哈米尼於7月31日上午在伊朗最高國家安全委員會的一次緊急會議下達該命令。

伊朗官員透露，伊朗軍事指揮官正考慮使用無人機和飛彈聯合攻擊特拉維夫和海法附近的軍事目標，但會注意避免造成平民傷亡。另一個正在考慮的方案是從伊朗及其擁有盟軍的其他戰線（包括葉門、敘利亞和伊拉克）發動協調攻擊，以取得最大效果。

以色列 伊朗 哈瑪斯 敘利亞

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哈瑪斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）於7月31日在伊朗德黑蘭遇襲身亡。該消息首先由伊朗革命衛隊公布。哈尼亞此次德黑蘭之行是為了參加伊朗新任總統的就職典禮。伊朗革命衛隊的聲明指出，他和一名伊朗安全人員在德黑蘭的住處遭到攻擊而喪生。而據哈瑪斯的官員稱，哈尼亞是被導彈「直接擊中」，其住處的門窗、牆壁皆被炸毀。哈瑪斯官方聲明中指哈尼亞是在「猶太復國主義分子對他在德黑蘭的住所進行的一次危險襲擊」中被殺害。

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