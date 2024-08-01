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緊張局勢加劇！聯合國安理會籲加強外交努力 避免中東衝突加劇

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導
聯合國安全理事會資料照片。圖／美聯社
聯合國安全理事會資料照片。圖／美聯社

在真主黨高階指揮官舒庫爾和哈瑪斯領袖哈尼雅相繼喪命引發緊張局勢後，聯合國安全理事會成員國今天呼籲加強外交努力，以避免演變成更大範圍的中東衝突。

路透社報導，儘管中東緊張局勢加劇，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天表示，就目前而言，他不認為伊朗支持的民兵會像過去那樣加強對駐伊拉克和敘利亞的美軍發動攻擊。

美軍昨天對伊拉克發動一次「防禦性」空襲，是中東地區過去一天來發生一連串備受矚目的攻擊行動之一，以色列則對黎巴嫩首都貝魯特南部發動空襲，擊斃「真主黨」（Hezbollah）高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）。

此外，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）也在伊朗首都德黑蘭遇刺喪命。

奧斯汀離開菲律賓時對記者說：「坦白說，我認為我們不會回到幾個月前的狀態，至少現在還不會。」

在去年10月7日至今年2月這段期間，美軍在伊拉克、敘利亞和約旦遭遇超過160次攻擊，通常是火箭和單向攻擊無人機的混合攻擊，促使美國發起數次報復性攻擊。

奧斯汀補充說：「對我來說，我們部隊的安全和保護真的非常重要。這就是為什麼我們在這裡採取一些措施來保護自己。」

當被問及最近針對美軍的攻擊是否與真主黨和以色列之間日益升溫的緊張局勢有關時，奧斯汀說：「我認為所有的一切都息息相關。」

哈尼雅遇刺身亡，伊朗和哈瑪斯都揚言要對以色列發動報復性攻擊，進一步加劇外界對加薩衝突可能演變成更廣泛中東戰爭的擔憂。

當被問及哈尼雅死亡一事時，奧斯汀說他已經聽到這項消息，但沒有任何資訊可提供。

中東 以色列 伊朗 哈瑪斯 美軍

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