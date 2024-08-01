快訊

以「情婦」身分打進政治圈！賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫 還獲贈BMW

南二段登山客3人遇凱米颱風罹難 登山界嘆「硬趕路」丟命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旗下2記者命喪加薩以軍砲火 半島電視台斥「冷血暗殺」

中央社／ 卡達首都杜哈31日綜合外電報導
半島電視台2名記者今天在以色列攻擊加薩走廊（Gaza Strip）的行動中喪生，半島電視台發表聲明嚴厲譴責，稱旗下記者是死於以軍的「冷血暗殺」。圖／法新社
半島電視台2名記者今天在以色列攻擊加薩走廊（Gaza Strip）的行動中喪生，半島電視台發表聲明嚴厲譴責，稱旗下記者是死於以軍的「冷血暗殺」。圖／法新社

半島電視台2名記者今天在以色列攻擊加薩走廊（Gaza Strip）的行動中喪生，半島電視台發表聲明嚴厲譴責，稱旗下記者是死於以軍的「冷血暗殺」。

法新社報導，總部位於卡達（Qatar）的半島電視台（Al Jazeera）表示，在阿拉伯語頻道任職的記者哥爾（Ismail Al Ghoul）和攝影記者利斐（Rami Al Rifi），在採訪加薩北部夏提（Al-Shati）難民營時「成為以色列占領軍攻擊的目標」。

半島電視台說：「此次本台記者遭受攻擊，是自2023年10月以來，以色列對本台記者及其家屬有系統展開的針對性攻擊行動的一部分。」

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，保護記者委員會（Committee to Protect Journalists, CPJ）匯整的數據顯示，遇襲的半島電視台記者哥爾和利斐，分別成為至少第112、113名於以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）衝突下殉職的記者及媒體工作者，遇害者多數為巴勒斯坦人。

CPJ執行長金斯伯格（Jodie Ginsberg）告訴CBS新聞網記者，這是第2次半島電視台記者在車內遭到襲擊。她表示：「這帶來了令人擔憂的疑問，我們不知道記者是否成為遭到刻意鎖定的攻擊目標。」

以色列 加薩走廊 卡達 巴勒斯坦 殉職

延伸閱讀

哈瑪斯首腦哈尼雅遇刺 伊朗領袖揚言「嚴厲懲罰」以國

中東火藥桶未拆 以軍連炸哈瑪斯、真主黨首領恐致3後果

曾被以色列特工強行注射毒藥 馬夏艾有望接班哈瑪斯首領

聯合國：以色列水刑、放狗惡待加薩囚 恐構成酷刑

相關新聞

從難民到政治之巔：巴勒斯坦前總理哈尼亞，哈瑪斯的「非典型」領袖

哈瑪斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）於7月31日在伊朗德黑蘭遇襲身亡。該消息首先由伊朗革命衛隊公布。哈尼亞此次德黑蘭之行是為了參加伊朗新任總統的就職典禮。伊朗革命衛隊的聲明指出，他和一名伊朗安全人員在德黑蘭的住處遭到攻擊而喪生。而據哈瑪斯的官員稱，哈尼亞是被導彈「直接擊中」，其住處的門窗、牆壁皆被炸毀。哈瑪斯官方聲明中指哈尼亞是在「猶太復國主義分子對他在德黑蘭的住所進行的一次危險襲擊」中被殺害。

哈瑪斯首腦遇刺細節曝！傳「遭飛彈直接擊殺」 住所門窗牆壁全毀

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日凌晨遇刺身亡，根據哈瑪斯高階官員說法，他是遭...

旗下2記者命喪加薩以軍砲火 半島電視台斥「冷血暗殺」

半島電視台2名記者今天在以色列攻擊加薩走廊（Gaza Strip）的行動中喪生，半島電視台發表聲明嚴厲譴責，稱旗下記者是...

哈瑪斯首腦哈尼雅遇刺 伊朗領袖揚言「嚴厲懲罰」以國

巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」最高政治領袖哈尼雅(Ismail Haniyeh)在當地7月31日凌晨2時，於伊朗首都德黑蘭遭...

中東火藥桶未拆 以軍連炸哈瑪斯、真主黨首領恐致3後果

哈瑪斯最高領導人哈尼雅在德黑蘭被暗殺，真主黨最資深指揮官舒庫爾(Fuad Shukr)在貝魯特遭到襲擊，不但為拆除中東火...

曾被以色列特工強行注射毒藥 馬夏艾有望接班哈瑪斯首領

哈瑪斯消息人士透露，馬夏艾(Khaled Meshaal)有望被選為哈瑪斯的最高領袖，接替31日在伊朗遭暗殺的哈尼雅(I...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。