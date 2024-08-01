旗下2記者命喪加薩以軍砲火 半島電視台斥「冷血暗殺」

半島電視台2名記者今天在以色列攻擊加薩走廊（Gaza Strip）的行動中喪生，半島電視台發表聲明嚴厲譴責，稱旗下記者是死於以軍的「冷血暗殺」。

法新社報導，總部位於卡達（Qatar）的半島電視台（Al Jazeera）表示，在阿拉伯語頻道任職的記者哥爾（Ismail Al Ghoul）和攝影記者利斐（Rami Al Rifi），在採訪加薩北部夏提（Al-Shati）難民營時「成為以色列占領軍攻擊的目標」。

半島電視台說：「此次本台記者遭受攻擊，是自2023年10月以來，以色列對本台記者及其家屬有系統展開的針對性攻擊行動的一部分。」

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，保護記者委員會（Committee to Protect Journalists, CPJ）匯整的數據顯示，遇襲的半島電視台記者哥爾和利斐，分別成為至少第112、113名於以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）衝突下殉職的記者及媒體工作者，遇害者多數為巴勒斯坦人。

CPJ執行長金斯伯格（Jodie Ginsberg）告訴CBS新聞網記者，這是第2次半島電視台記者在車內遭到襲擊。她表示：「這帶來了令人擔憂的疑問，我們不知道記者是否成為遭到刻意鎖定的攻擊目標。」