選在伊朗刺殺哈尼雅原因曝光！時機點也有特別意義

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗遇刺身亡，外媒分析指出，幕後主使刻意選在德黑蘭，時間點又是新總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）宣誓就職不久後，除了意在羞辱伊朗當局，同時釋出已經滲透國家安全機構的訊息，並且讓德黑蘭陷入進退兩難的反擊盤算。

歷年伊朗新總統上任，多半有數個月時間適應政局，包括掌握核武升級、敵國衝突與西方制裁等日趨升溫的外交態勢，可惜伊朗新總統只有區區10小時。裴澤斯基安30日在德黑蘭宣誓就職，10個小時後，哈尼雅在31日凌晨2時當地住處遇刺死亡。

對此，哈瑪斯31日聲明指控以色列是幕後主使，以色列則拒絕肯認或否認指控。倘若刺殺主謀是以色列，那麼選擇行動的時空背景具備什麼意義？

紐約時報指出，一名資深美國官員31日分析，以色列大可以選在中東地區任何地方暗殺哈尼雅，偏偏挑了伊朗德黑蘭，還是80多國政要均出席的總統就職典禮後，期間首都維安應該滴水不漏，戒備森嚴，這說明暗殺者在擊殺哈瑪斯領袖的主要目的外，更是要讓伊朗難看，同時警告新領導人其國家安全體制已經被深入滲透，以色列要襲擊伊朗易如反掌。

裴澤斯基安競選團隊的主要領袖畢曼內什（Ali Akbar Behmanesh）事後在訪問中表示，「這起攻擊大大打臉伊朗在中東地區的地位。羞辱了我們的國家，危害到整體國家安全體制，顯示我們的情報出現嚴重漏洞。」

此外，耶路撒冷郵報更直言「在卡達擊殺哈尼雅固然理想，但是選德黑蘭更好」，其援引消息人士指出，選在德黑蘭是要讓伊朗陷入是否回擊的兩難，讓國際關注伊朗是否反擊、如何反擊以及強度是否導致中東局勢升溫。

對此紐時簡略列出不同的報復會有相應的後果，如果預設以色列作案。

如果伊朗直接射飛彈攻擊，像是4月繼45年來首度直接行動的話，雙方交火很容易升級。

如果交給代理人動手，比如讓黎巴嫩民兵組織真主黨加大對以色列北部的施襲力道，或者由葉門叛軍青年運動擴大在紅海行動，衝突很可能蔓延到黎巴嫩，或者造成美國海軍必須出手的局面。

所有可能選項中，最具風險的不外乎伊朗決定在核武發展上邁出最後一步。

伊朗這幾十年來一直在生產核燃料，近年濃縮燃料程度接近核彈水準。儘管美國情報評估指出伊朗始終沒有製造出真正的核武器，但是伊朗領導人近幾個月已經公開表示重新考慮該決定。