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哈瑪斯首腦遇刺細節曝！傳「遭飛彈直接擊殺」 住所門窗牆壁全毀

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哈瑪斯領袖哈尼雅傳遭飛彈擊殺 伊朗擬舉行葬禮

中央社／ 德黑蘭1日綜合外電報導

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）領袖哈尼雅（IsmailHaniyeh）在伊朗首都德黑蘭遇襲身亡，伊朗預計今天為他舉行葬禮。哈尼雅稍後將在卡達首都杜哈下葬。

法新社報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）將為哈尼雅主持祈禱儀式，他稍早矢言要為哈尼雅之死「血債血償」。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）昨天公布哈尼雅的死訊時說，哈尼雅和他的保鏢凌晨2時在德黑蘭的下榻處遇襲喪命。

在那數小時前，以色列軍方空襲黎巴嫩首都貝魯特，擊斃真主黨（Hezbollah）最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr），引發各界加深對更廣泛地區陷入戰爭的擔憂。

以色列拒絕對德黑蘭攻擊發表評論。

對伊朗政治事務擁有最終決定權的哈米尼在哈尼雅喪命後表示：「我們有義務，為在伊朗伊斯蘭共和國領土上殉難的他報仇雪恨。」

自昨天凌晨開始，伊朗各地有許多人走上街頭，譴責哈尼雅遭遇暗殺身亡一事，數以百計群眾聚集在德黑蘭巴勒斯坦廣場（Palestine Square），反覆高喊「以色列去死，美國去死」。

路透社報導，哈瑪斯官員哈雅（Khalil al-Hayya）昨天引述曾與哈尼雅同在伊朗的目擊者說法表示，一枚飛彈「直接」擊中哈尼雅，致使他身亡。

哈雅在德黑蘭舉行的記者會上說，這枚飛彈擊中哈尼雅下榻處，導致他房間的門窗和牆壁都被摧毀。

以色列 伊朗 德黑蘭

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