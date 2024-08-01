聽新聞
test
0:00 / 0:00
哈瑪斯領袖哈尼雅傳遭飛彈擊殺 伊朗擬舉行葬禮
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）領袖哈尼雅（IsmailHaniyeh）在伊朗首都德黑蘭遇襲身亡，伊朗預計今天為他舉行葬禮。哈尼雅稍後將在卡達首都杜哈下葬。
法新社報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）將為哈尼雅主持祈禱儀式，他稍早矢言要為哈尼雅之死「血債血償」。
伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）昨天公布哈尼雅的死訊時說，哈尼雅和他的保鏢凌晨2時在德黑蘭的下榻處遇襲喪命。
在那數小時前，以色列軍方空襲黎巴嫩首都貝魯特，擊斃真主黨（Hezbollah）最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr），引發各界加深對更廣泛地區陷入戰爭的擔憂。
以色列拒絕對德黑蘭攻擊發表評論。
對伊朗政治事務擁有最終決定權的哈米尼在哈尼雅喪命後表示：「我們有義務，為在伊朗伊斯蘭共和國領土上殉難的他報仇雪恨。」
自昨天凌晨開始，伊朗各地有許多人走上街頭，譴責哈尼雅遭遇暗殺身亡一事，數以百計群眾聚集在德黑蘭巴勒斯坦廣場（Palestine Square），反覆高喊「以色列去死，美國去死」。
路透社報導，哈瑪斯官員哈雅（Khalil al-Hayya）昨天引述曾與哈尼雅同在伊朗的目擊者說法表示，一枚飛彈「直接」擊中哈尼雅，致使他身亡。
哈雅在德黑蘭舉行的記者會上說，這枚飛彈擊中哈尼雅下榻處，導致他房間的門窗和牆壁都被摧毀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言