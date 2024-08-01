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黎巴嫩局勢緊繃 澳洲跟進美英籲公民盡速離境

中央社／ 雪梨1日綜合外電報導

澳洲跟進美國和英國，對黎巴嫩發布旅遊警示，呼籲澳洲公民立即離開黎巴嫩，並表示以色列和武裝組織真主黨（Hezbollah）之間緊張局勢大幅惡化的風險確實存在。

路透社報導，澳洲的盟友美國和英國本週稍早也針對黎巴嫩發布類似的旅遊警示。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）昨天晚間在社群平台X上發布影片呼籲「現在是時候離開了」，還說黎巴嫩境內安全情勢可能在毫無預警的情況下迅速惡化。

黃英賢指出，若以色列和真主黨之間緊張情勢持續惡化，首都貝魯特機場恐完全關閉，屆時可能會造成想要離境的人滯留當地「很長一段時間」，呼籲澳洲公民趁商業航班還在運作之際，盡快搭機離境。

中東局勢連月來處於衝突邊緣，去年10月加薩（Gaza）爆發的戰爭已經造成上萬人喪命，並引發當地人道危機。

根據澳洲外交部網站資料，目前約有1萬5000名澳洲公民定居黎巴嫩，而6月到9月期間有數以千計澳洲遊客前往黎巴嫩旅遊。

旅遊警示 澳洲 黎巴嫩

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