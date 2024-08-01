哈瑪斯首腦遇刺細節曝！傳「遭飛彈直接擊殺」 住所門窗牆壁全毀

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日凌晨遇刺身亡，根據哈瑪斯高階官員說法，他是遭到飛彈「直接」擊中，其位於德黑蘭的住處嚴重毀損。

根據royanews.tv報導，哈瑪斯副主席哈雅（Khalil al-Hayya）7月31日在記者會上引述目擊者說法指，哈尼雅遭飛彈「直接」擊中後喪命，由於飛彈襲擊，他住處的門、窗戶和牆壁都被摧毀。

哈雅並讚揚哈尼雅的奉獻精神，稱將別無選擇，只能團結反抗。同時宣布哈瑪斯正等待伊朗當局對哈尼雅遇刺事件進行全面調查。

伊朗媒體《Iranintl》報導，伊朗革命衛隊在聲明中指出，哈尼雅7月31日凌晨2時在德黑蘭北部一處退伍軍人住所時，遭到「來自空中的投擲物」擊殺。

但哈尼雅遭暗殺的確切細節尚不清楚，包括是飛彈或透過無人機攻擊，以及是否有導致爆炸等。目前還沒有關於哈尼雅所在建築物內有其他居民傷亡的消息，研判儘管暗殺行動準確，但爆炸威力和強度可能都有限。

另據黎巴嫩網路媒體Al-Mayadeen說法，擊殺哈尼雅的飛彈是從伊朗境外發射。但以色列第12頻道隨後又報導，伊朗官員證實，該投擲物是從伊朗境內發射。