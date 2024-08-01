大馬譴責哈瑪斯領袖之死 籲查真相將凶手繩之以法

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）領袖哈尼雅在伊朗遇襲身亡，震驚國際社會。馬來西亞外交部強烈譴責這起暗殺事件，要求徹底調查真相，將凶手繩之以法。

哈尼雅（Ismail Haniyeh）參加伊朗新任總統宣誓就職儀式後，昨天在伊朗首都德黑蘭遇襲身亡。

馬來西亞外交部發表聲明譴責，並向被害者家屬、巴勒斯坦領導人與人民致上最深切哀悼之意。

馬來西亞政府在聲明中強烈譴責包括針對性暗殺在內的一切暴力行徑，盼所有愛好和平國家共同予以譴責。

馬來西亞外交部指出，這起事件凸顯緩和局勢的迫切性，有必要加強建設性對話，並尋求和平解決方案。

馬來西亞外交部要求徹底調查真相，將凶手繩之以法，但籲請各界在事件調查清楚前保持克制。大馬並重申與巴勒斯坦人民同在。

馬來西亞支持巴勒斯坦人的合法權利，主張他們有權在以1967年以前邊界為基礎的國際公認邊界內和平居住，並以東耶路撒冷為首都，以及巴勒斯坦人返回家園與取回財產的不可剝奪權利。

馬來西亞社運團體多次發動民眾走上街頭，聲援迄今仍身陷砲火的巴勒斯坦人民，希望國際重視訴求。