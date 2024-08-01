埃及臉友譁然 氣憤META強制刪除哈尼亞悼文

哈瑪斯首腦哈尼雅(或譯哈尼亞)遭以色列襲擊身亡，埃及民眾紛紛上臉書和Instagram發表哀悼文和相關動態消息。然而，有多人發現，相關發文一張貼即遭刪除，且禁止評論，有些帳戶甚至遭臨時禁用。

哈尼雅（Ismail Haniyeh）是巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）政治領袖。31日清晨，他在參加完伊朗總統就職宣誓典禮後不久，被以色列彈擊暗殺身亡。消息傳出後，埃及開始有民眾在社交媒體臉書（Facebook）或上刊登動態消息或轉發悼念文。

然而，許多埃及臉友發現，他們的相關發文在張貼後不久即遭臉書管理部門刪除。

臉書是埃及最熱門的社交媒體。根據社媒管理工具Napoleancat網站今年2月統計，埃及現有1.1億人口近半是臉友，註冊臉書帳戶人數高達5478萬。

多位埃及臉友對臉書母公司META的決策感到不滿和失望。一名埃及臉友艾曼（Ahmed Ayman）稱：「臉書毫無預警地直接刪除我對哈尼雅的哀悼文，還限制我使用帳戶，禁止我在所屬的群組中發表評論。」

另一名埃及臉友埃爾納加（Samir El-Naggar）說，他對哈尼雅的哀悼文被強制刪除後，便將Ismail（哈尼雅的姓氏）和Zionist（猶太復國主義）兩個字的字母分開寫，來規避臉書的演算法識別。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，META自去年10月爆發以哈戰爭後，便開始對「有礙以色列政治形象」或「支持巴勒斯坦」的字眼及其發文帳戶設定限制。

金字塔報另稱，國際非政府組織「人權觀察」（HRW）3月報告顯示，臉書發文中如有提倡巴勒斯坦人人權的字眼，META會刪除或取代；但對於巴勒斯坦人的仇恨言論或辱罵內容則未採取任何限制行為。

甚至連馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）也遭遇相同經驗。安華辦公室（PMO Malaysia）5月在「Instagram」上的一篇發文被META刪除。該篇發文是說明安華在卡達首都多哈，與哈尼雅及其哈瑪斯代表團會面。

馬來西亞首相辦公室發表聲明，要求META道歉，並譴責Instagram平台供應商META的刪除發文行為。指此行為代表對巴勒斯坦局勢及其領導人有所歧視。

路透社稍後報導，META對此回覆解釋稱是「誤刪」並恢復該篇發文。並表示不會故意打壓平台上的發聲。那些指控他們限制「支持巴勒斯坦人」內容的說法沒有事實依據。但他們將哈瑪斯視為「危險組織」（dangerous organization），會禁止發布讚揚該組織的內容，也會以自動和人工審查方式來刪除和標註相關圖像。