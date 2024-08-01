以色列與真主黨緊張加劇 美警告公民勿前往黎巴嫩

美國今天將對黎巴嫩的旅行警示提升至「請勿前往」的最高級別，理由是真主黨高階軍事指揮官舒庫爾在貝魯特遭空襲身亡之後，以色列和真主黨之間的緊張情勢升高。

法新社報導，美國發布的旅行警示指出：「由於真主黨（Hezbollah）和以色列之間的緊張情勢正在升高，國民請勿前往黎巴嫩。如果你身在黎國，應準備好在局勢惡化時就地避難。」

美國國務院表示，已在黎巴嫩南部或待在避難所的美國公民應該離開當地。

路透社報導，此一地區面臨衝突擴大的風險。美國和以色列指稱，背後有伊朗撐腰的真主黨27日對以色列占領區戈蘭高地（Golan Heights）發動攻擊，造成12人喪生。真主黨則否認與此有關。

隨後，以色列對位於貝魯特郊區的真主黨據點發動攻擊，真主黨高階指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）在襲擊中喪生。