埃及譴責以色列 暗殺哈瑪斯首腦使地區危險升級

哈瑪斯領袖哈尼雅31日遭以色列暗殺身亡，全球震驚，輿論譁然。埃及在過去10個月居以哈戰爭調停要角，除強烈譴責以色列暗殺行為，也警告中東地區衝突加劇的可能性。

埃及官媒「金字塔報」（Al Ahram）報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）從卡達前往伊朗參加伊朗新任總統宣誓就職儀式，31日儀式結束數小時後，在伊朗首都德黑蘭下榻處遭以色列以空中炸彈擊中身亡。

埃及外交部隨即發表聲明，強烈譴責以色列此一暗殺行為，不僅侵犯國家主權，也讓中東地區情勢升級，並警告此行為將加劇地區性衝突的可能性。

埃及外交部聲明還指出，暗殺巴勒斯坦主要談判代表的行為，顯示以色列對以哈戰爭停火毫無政治意願，嚴重破壞埃及與美國及卡達，為制止加薩繼續受戰爭行為摧殘，和期待早日結束巴勒斯坦人民受人道主義苦難，過去數個月所付出的努力。

埃及僑民事務部也表示，以色列暗殺行動可能會為地區性安全帶來令人堪憂的負面影響。

報導稱，埃及敦促聯合國安理會和國際社會共同承擔國際安全責任，制止以色列對中東危險升級。

埃及認為，地區局勢升級會使加薩停火談判陷入僵局，使局勢更加複雜。