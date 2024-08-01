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報復哈瑪斯首腦遇刺！傳伊朗最高領袖下令「直接襲擊」以色列

暗殺哈瑪斯首腦？內唐亞胡不願鬆口 誓言「繼續戰鬥」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
哈瑪斯領袖哈尼雅遇刺後，以色列總理內唐亞胡未直接談及此事，僅誓言將繼續戰鬥。法新社
哈瑪斯領袖哈尼雅遇刺後，以色列總理內唐亞胡未直接談及此事，僅誓言將繼續戰鬥。法新社

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯首腦哈尼雅（Ismail Haniyeh）8月31日在伊朗遭到擊斃身亡，以色列至今尚未承認或否認發動這起攻擊，以國總理內唐亞胡僅誓言，會繼續與哈瑪斯戰鬥直至達成目的，侵略者將付出沉重代價。

內唐亞胡在召開安全內閣會議後發表電視談話，稱一直與伊朗邪惡軸心鬥爭，以色列正處於與伊朗及其代理人的生死存亡之戰，自空襲黎巴嫩首都貝魯特以來，以軍已做好應對任何情況的準備，呼籲團結一致，應對所有威脅，強調不會屈服於呼籲結束戰事的聲音。

他表示，每周都被國內外要求結束戰爭，儘管有外部壓力，但政府仍做出勇敢的決定，相信最終會取得勝利。

針對哈瑪斯首腦哈尼雅遇襲身亡，伊朗和哈瑪斯都將矛頭指向以色列，但以色列至今未對此明確表態。

以色列 伊朗 內唐亞胡 哈瑪斯

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